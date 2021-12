Mais ! Ne serait-ce pas une photo du nouveau pliant de Huawei ? Le P50 Pocket en fuite

Les photos confirment néanmoins plusieurs fuites. Le P50 Pocket embarquera bel et bien deux modules circulaires, l’un contenant les trois capteurs photos et une LED, et le second faisant office d’écran pour les notifications et les selfies. Question specs et fonctionnalités, il faudra attendre la présentation officielle la semaine prochaine, bien que certains bruits de couloir parlent déjà d’un processeur Kirin 9000, qui équipe les appareils haut de gamme du constructeur.