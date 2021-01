Huawei Mate X2 : on connait les specs de la future tablette pliante du fabricant chinois

Le smartphone pliant convertible en tablette (ou la tablette convertible en smartphone) embarquerait un SoC Kirin 9000 et tournerait, étrangement, sous Android 10, alors même qu'Android 11 est déjà bien installé dans nos mobiles. Pas d'HarmonyOS ici, non plus, peut-être simplement parce que le logiciel n'est pas prêt pour prendre en charge ce type d'écrans pliables.

La fuite évoque pa ailleurs un quadruple capteur photo avec des modules 50 Mp, 16 Mp, 12 Mp et 8 Mp. Un zoom optique 10x serait de la partie. On ne sait pas comment sera intégrée l'appareil photo selfie de 16 Mp.

L'autonomie, enfin, serait confiée à une batterie de 4 400 mAh supportant une recharge rapide de 66W.