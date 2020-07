Huawei dépose un brevet pour un smartphone pliable de type clapet

Les téléphones pliables, format clapet, sont encore peu nombreux. Après le Samsung Galaxy Z Flip et le Motorola Razr 2019, un nouvel acteur semble vouloir s’attaquer à ce marché : Huawei. Le constructeur chinois a déposé un brevet auprès de la CNIPA présentant les principales caractéristiques de la coque de ce nouveau modèle.

Selon les premiers rendu du brevet, à l’avant se présente une large encoche qui abriterait le module photo frontal. On peut imaginer également des capteurs biométriques, quand l’arrête latérale droite accueille les habituels boutons de réglage du volume et l’alimentation. À l’arrière, un module semble destiné à plusieurs objectifs, le flash, et un élément qui pourrait être un petit écran secondaire - pour afficher l’heure et quelques notifications ?

Si les images ne contiennent pas plus de précisions, et que les brevets sont rarement appliqués tels quels au moment de la production, il reste intéressant de noter que le constructeur chinois souhaite développer ce nouveau segment.