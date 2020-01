Mate X : Huawei vendrait 100 000 exemplaires de son smartphone pliable par mois

© Huawei

La guerre des chiffres

État du marché du smartphone en Chine au premier trimestre 2019. © Counterpoint

Un smartphone victime de son succès

Via : Neowin

À en croire un article de Sina (relayé par Neowin), Huawei se targue de vendre «» soit, à date, environ 200 000 smartphones pliables.Remis en perspective, le chiffre avancé par Huawei donne le tournis. Commercialisé uniquement en Chine, le Mate X aurait ainsi trouvé quelque 200 000 preneurs depuis sa sortie le 15 novembre.Le Galaxy Fold, lancé par Samsung fin septembre dans plusieurs pays dont les États-Unis, une partie d'Europe et bien évidemment la Chine, se serait écoulé, lui, à entre 400 000 et 500 000 exemplaires.Le rapport de force est ici important ; la solution de Huawei semblant être largement préférée par les consommateurs chinois que celle de Samsung. Le géant sud-coréen aurait-il pâti du faux départ dont a souffert le Galaxy Fold lors de son lancement initial en avril dernier ? Plausible. D'autant que le Huawei Mate X est affiché encore plus cher que son concurrent direct : autour de 2 400$, soit 2 159€.Mais rappelons aussi qu'historiquement, Samsung a toutes les peines du monde à se faire une place dans le classement des plus gros vendeurs de smartphones dans l'Empire du Milieu. Selon le dernier rapport de Counterpoint, la part de marché de Samsung dans le pays ne s'élevait qu'à 1%.Qui aurait pu parier sur un tel plébiscite ?pour des smartphones aussi pionniers dans leur domaine. Pourtant, le public chinois s'est littéralement jeté sur le Galaxy Fold et le Huawei Mate X à leur sortie — ce dernier étant d'ailleurs encore pris d'assaut à chaque fois qu'il revient en stock chez les différents revendeurs.Pour rappel, le Huawei Mate X ne sera vraisemblablement pas lancé en dehors de son pays d'origine. Ses chances de succès sur le marché occidental minées par les sanctions américaines qui pèsent sur lui, Huawei préfère capitaliser sur le marché local pour légitimer sa présence sur le marché du pliable et affiner sa solution.On a bien vu le mois dernier combien un smartphone Android dépourvu de toute présence de Google peinait à trouver sa place. Le Huawei Mate 30 Pro, malgré toutes ses qualités, n'est pas un appareil recommandable si vous êtes trop attachés à l'écosystème Google.