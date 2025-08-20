Côté design, le fabricant abandonnerait le module photo circulaire du OnePlus 13, au profit d’un bloc carré positionné en haut à gauche. Le coloris « Moon Rock Black » est annoncé comme une évolution du « Super Black », avec une coque magnétique texturée. Les rumeurs évoquent également une batterie de 7 000 mAh, compatible avec une recharge rapide à 100 watts en filaire et 50W sans fil. Côté photo, OnePlus opterait pour un triple capteur photo de 50 mégapixels (principal, ultra grand-angle et téléobjectif 3x).

Le OnePlus 15 serait doté du SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, selon les versions, et pourrait être lancé dès octobre en Chine, aux côtés d’un modèle Ace 6. Ces spécifications placent le futur smartphone de la marque en concurrence directe avec les autres modèles haut de gamme attendus. Lesquels sont notamment le Galaxy S26 ou le Pixel 10 Pro Fold. OnePlus miserait toutefois ici sur une expérience hybride entre usage classique et gaming, pour se différencier.