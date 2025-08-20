OnePlus prépare le lancement de son prochain smartphone haut de gamme, le OnePlus 15. Les premières fuites révèlent un écran à définition 1,5K et rafraîchissement à 165 Hz et une optimisation dédiée au gaming. Le fabricant mise aussi sur un design repensé et une batterie de grande capacité, pour se démarquer sur le marché des smartphones haut de gamme.
Le OnePlus 15 adopterait-il une approche un peu plus "gaming" ? C'est ce que laisse entrevoir cette nouvelle rumeur sérieuse, partagée par DigitalChatStation sur Weibo. Le leaker annonce en effet, un écran avec une fréquence de 165 Hz, ce qui est habituellement réservé aux smartphones dits "pour gamers".
Un écran haut OLED à 165 Hz ?
Selon les informations dévoilées par le leaker, le prochain smartphone du fabricant chinois serait équipé d’un écran LTPO OLED. Ce dernier, d'une taille de 6,78 pouces (17,2 cm), serait plat et doté de bordures ultra-fines grâce à la technologie LIPO.
La définition 1,5K et le taux de rafraîchissement de 165 Hz s’accompagneraient d’un processeur optimisé pour le gaming. Ce qui permettrait pour la première fois à la marque de proposer un affichage natif à 165 images/s, comme sur un Asus ROG Phone. Si d'autres constructeurs se permettent de proposer des smartphones gaming ou hybrides, pourquoi pas OnePlus ?
Design, performances et batterie
Côté design, le fabricant abandonnerait le module photo circulaire du OnePlus 13, au profit d’un bloc carré positionné en haut à gauche. Le coloris « Moon Rock Black » est annoncé comme une évolution du « Super Black », avec une coque magnétique texturée. Les rumeurs évoquent également une batterie de 7 000 mAh, compatible avec une recharge rapide à 100 watts en filaire et 50W sans fil. Côté photo, OnePlus opterait pour un triple capteur photo de 50 mégapixels (principal, ultra grand-angle et téléobjectif 3x).
Le OnePlus 15 serait doté du SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, selon les versions, et pourrait être lancé dès octobre en Chine, aux côtés d’un modèle Ace 6. Ces spécifications placent le futur smartphone de la marque en concurrence directe avec les autres modèles haut de gamme attendus. Lesquels sont notamment le Galaxy S26 ou le Pixel 10 Pro Fold. OnePlus miserait toutefois ici sur une expérience hybride entre usage classique et gaming, pour se différencier.