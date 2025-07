Le Snapdragon 8 Elite 2 serait fabriqué par TSMC en utilisant un procédé de gravure de 3 nm (N3P). Bien que des rumeurs aient évoqué une version produite par Samsung en 2 nm, le célèbre leaker Digital Chat Station indique que cette technologie ne serait pas encore prête pour une production de masse.

Le processeur serait basée sur l'architecture ARMv9 et intégrerait des cœurs Oryon de troisième génération. La configuration resterait similaire à celle de son prédécesseur le 8 Elite, avec une structure à huit cœurs ; deux cœurs principaux à haute performance et six cœurs performants.