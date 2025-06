Pour rappel, ce dernier comporte en effet 12 coeurs CPU et sait gérer un maximum de 32 Go de mémoire vive « seulement » (en LPDDR5x à 8448 MHz).

Nous gagnerions donc 6 coeurs CPU, tandis que la quantité de mémoire vive supportée par cette nouvelle puce serait tout simplement doublée, de manière à favoriser (on l'espère) l'émergence de PC portables suffisamment véloces pour se confronter aux MacBook Pro M4 Pro / M4 Max, par exemple.

Pour ce faire, il y a deux points sur lesquels Qualcomm devra aussi progresser : l'efficacité énergétique (ce qui devrait être possible grâce au passage à des coeurs CPU Oryon plus aboutis) et les performances graphiques. Sur ce dernier point, les actuelles PC portables Snapdragon X Elite pèchent, avec des performances GPU très en deçà de ce que proposent les machines sous processeurs Apple, Intel ou AMD.