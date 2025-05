Qu'on se le dise d'entrée de jeu : cette nouvelle génération apporte des améliorations importantes dans tous les domaines par rapport au Snapdragon 7 Gen 3 : une augmentation de 27 % des capacités CPU, un rendu graphique 30 % plus rapide via le GPU, et une progression non négligeable de 65% des performances liées à l'intelligence artificielle. Ces évolutions permettront notamment d'offrir des fonctionnalités jusqu'alors réservées aux appareils haut de gamme.

En parlant d'IA, voici justement ce qu'a déclaré Chris Patrick, qui n'est autre que le vice-président senior et directeur général des terminaux mobiles chez Qualcomm : « Avec la plateforme mobile Snapdragon 7 Gen 4, nous offrons de nouveaux niveaux de possibilités dans la série 7 avec des expériences basées sur l'IA intégrées directement dans le matériel, rendant plus facile que jamais la capture, la création et le partage pour les utilisateurs ».