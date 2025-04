Le Snapdragon 8 Elite 2 adopte une architecture différente de son prédécesseur, avec deux cœurs « Prime » dédiés aux tâches les plus exigeantes, accompagnés de six cœurs « Performance » pour les opérations courantes. Cette architecture diffère notablement de celle du Snapdragon 8 Elite actuel qui dispose d'un cœur « Prime », de deux cœurs « Performance », de deux cœurs d'efficacité et de trois cœurs basse consommation.

Pour la gravure, Qualcomm a choisi le procédé N3P de troisième génération en 3 nm de TSMC. L’option d’un passage au 2 nm, qui sera commercialisée un peu plus tard cette année, a rapidement été écartée pour des questions de coûts. Comme rapporté par nos confrères de PhoneArena, ce choix aurait entraîné « une importante augmentation de prix que Qualcomm ne voulait pas répercuter sur ses clients ».

Prévu pour être officialisé en octobre, le Snapdragon 8 Elite 2 devrait notamment équiper les Galaxy S26 aux États-Unis, en Chine et au Canada, ainsi que le Galaxy S26 Ultra dans le monde entier en 2026. Il alimentera également d'autres smartphones, tels que le OnePlus 14 et les futurs modèles haut de gamme de Motorola.