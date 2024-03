Qualcomm veut démocratiser l'IA sur smartphone avec son processeur Snapdragon 8S Gen 3

C'est donc une sorte « d'entre-deux » que nous propose Qualcomm avec ce nouveau Snapdragon 8S Gen 3, qui mise néanmoins sur plusieurs nouveautés pour séduire sans faire trop d'ombre à son grand frère lancé en fin d'année dernière.

Dans le détail, on hérite d'une configuration des cœurs en 1 + 4 + 3, avec un cœur principal Cortex-X4 à 3,0 GHz, quatre cœurs hautes performances à 2,8 GHz et trois cœurs haute efficacité énergétique à 2,0 GHz. La puce prend en charge jusqu'à 24 Go de RAM en LPDDR5x (jusqu'à 4 200 MHz) et supporte le stockage UFS 4.0.