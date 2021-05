Snapdragon 778G 5G : un nouveau processeur milieu de gamme pour les smartphones

Côté photo, le triple ISP (Image Signal Processor) du chipset autorise la capture de photos jusqu’en 192 mégapixels. Il est possible de filmer en 4K, HDR, HLG et en 10-bit, et même de faire des ralentis jusqu’à 240 i/s.

Enfin, pour ce qui a trait à l’intelligence artificielle, le processeur Hexagon 770 développe jusqu’à 12 TOPS. Entre autres caractéristiques, on citera également la prise en charge de la 5G (mmWave et Sub-6), du Wi-Fi 6 et 6e et du Bluetooth 5.2.

Comme on le comprend, cette nouvelle puce dispose de spécifications techniques suffisamment alléchantes pour que les constructeurs la préfèrent à un plus onéreux Snapdragon 888. De quoi envisager de nouveaux smartphones moins chers, mais dont les performances ne déméritent pas face aux mobiles les plus haut de gamme du marché actuel.