Qualcomm annonce son Snapdragon 780G, centré sur l'IA et l'image

Pour son nouveau system on a chip - ou SoC donc pour les intimes - Qualcomm met les petits plats dans les grands en construisant le 780G autour de deux composants musclés : le Kryo 670, un CPU cadencé jusqu'à 2,4 GHz et l'Adreno 642, un GPU prenant notamment en charge OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP et Vulkan 1.1.

Tout en soulignant la compatibilité HDR 10-bit, Qualcomm fait de sa puce une plateforme idéale pour le jeu vidéo et l'associe pour ce faire à sa structure Snapdragon Elite Gaming. Le constructeur insiste également sur la présence d'un maximum de 16 Go de mémoire vive LP-DDR4 cadencée jusqu'à 2,1 GHz et sur la prise en charge d'écrans 144 Hz.