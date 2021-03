Qualcomm dévoile le Snapdragon 860, un 855 dopé mais pas trop

Le Snapdragon 860 est une version un peu plus puissante des Snapdragon 855 et 855 Plus. Ce dernier avait équipé les smartphones emblématiques de 2019 tels que les Samsung Galaxy S10, le Google Pixel 4 ou le OnePlus 7T. Ce SoC reprend d'ailleurs la même gravure en 7 nm, contre 5 nm pour le Snapdragon 888.

Cette puce à huit cœurs est composée de CPU Kryo 485 cadencés à 2,96 GHz. On retrouve donc la même fréquence que pour le Snapdragon 855+ (contre 2,84 GHz pour le Snapdragon 855). La partie graphique est assurée par un GPU Adreno 640.

L'une des nouveautés apportées par le Snapdragon 860 est la possibilité de prendre en charge jusqu'à 16 Go de mémoire vive. Notons également de meilleures performances concernant la configuration du bloc photo, avec par exemple le mode nuit sur la lentille ultra-grand angle ou sur la caméra selfie.