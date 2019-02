Samsung Galaxy S10, S10+ et S10e : on vous dit tout des nouveaux flagship !

Crédits : Samsung

Samsung Galaxy S10 : le flagship évident



Le Samsung Galaxy S10 sous toutes ses coutures. Crédits : Samsung



Le capteur d'empreintes sous l'écran. Crédits : Samsung



Démonstration du grand angle du Galaxy S10 et S10+. Crédits : Samsung



La recharge inversée du Galaxy S10. Crédits : Samsung

Samsung Galaxy S10+ : la surenchère de puissance au format XXL



Le Galaxy S10+ et ses deux capteurs photo avant. Crédits : Samsung

Samsung Galaxy S10e : l'outsider séduisant et plus accessible



Le Galaxy S10e dispose du plus petit form factor de la gamme, mais aussi des bordures les plus épaisses. Crédits : Samsung



Le Galaxy S10e ne dispose pas du capteur d'empreintes sous l'écran. Crédits : Samsung

Sia bien surpris son monde en dédiant les premières minutes de sa conférence à l a présentation du Galaxy Fold , le S10 était bien au cœur de l'En direct de San Francisco, Samsung a officialisé ce soir l'existence et la sortie audes Galaxy S10, S10+ et S10e, qui seront vendus respectivementdans leur version pourvue de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Une itération spéciale du Galaxy S10+ en céramique sera disponible en version 8 + 512 Go pour 1 259€, et celle en 12 Go + 1 To pour 1 609€.Nous n'ignorions presque rien de la fiche technique du Galaxy S10. Celle-ci a fait l'objet d'innombrables fuites ces dernières semaines, et s'est donc vue confirmée par Samsung sur la scène du Bill Graham Civic Auditorium à San Francisco.Le Galaxy S10 est ainsi un smartphone de 6,1 pouces doté d'un écran Super AMOLED (définition de 3040 x 1440 pixels) percé pour y loger une caméra avant de 10 mégapixels (f/1,9). La luminosité de l'écran est aussi capable de grimper jusqu'au seuil impressionnant de 1 200 nits. Comme prévu, ilgaranti ultra rapide.Unalimente bien entendu le terminal, aidé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Souhaitant plus que jamais s'affirmer sur le domaine de la photographie, on retrouve à l'arrière de l'appareil un objectif 12 mégapixels (f/1,5), un téléobjectif de 12 mégapixels (f/2,4) et un grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2). Le Galaxy S10 est aussi capable de filmer en 4K HDR10+, et dispose d'uneSamsung a pourvu son nouveau flagship d'une fonctionnalité de charge inversée qui lui permet de recharger les périphériques compatibles avec la charge sans-fil. C'est notamment le cas des, des écouteursprésentés pendant la soirée etDoté pour sa part d'un écran plus généreux de 6,3 pouces et d'un duo d'appareils photo avant permettant la reconnaissance faciale 3D, le Galaxy S10+ peut aussi profiter d'un bagage de mémoire vive plus important. Bien évidemment, ce modèle dispose aussi d'une batterie bien plus généreuse de 4100 mAh.Sa version "standard" reprend les exactes mêmes caractéristiques que son petit frère, mais peut embarquer jusqu'à. Un attirail à même d'en faire une véritable bête de course en termes de performances. C'est en tout cas tout le mal qu'on lui souhaite au vu du tarif auquel il s'affiche : 1 609€.Notez par ailleurs que les versions 8 + 512 et 12 + 1 To se parent d'un habillage dorsal en céramique blanc ou noir du plus bel effet.Samsung n'est sans doute pas resté indifférent au succès de l'iPhone XR de son plus féroce concurrent. Plus accessible, le Galaxy S10e se pose ainsi en alternative intéressante pour celles et ceux qui cherchent un terminal aux dimensions plus contenues grâce à son écran de 5,8 pouces.Parce que, contrairement, la machinerie reste la même. Le Galaxy S10e embarque l'exacte même Exynos 9820 qui fait turbiner les deux autres modèles, et s'adjoint le montant très suffisant de 6 Go de mémoire vive. Les amateurs de photographie regretteront juste la perte du module photo dévolu au grand-angle en route. Samsung troque également le capteur d'empreintes sous l'écran pour un. L'autonomie sera quant à elle assurée par un accumulateur de 3100 mAh.Le châssis affiche malgré tout quelques nettes différences par rapport aux Galaxy S10 et S10+. Le smartphone ne dispose pas du profil incurvé qui fait la renommée de la gamme depuis plusieurs années. Par conséquent, l'écran affiche des bordures plutôt épaisses, qui évoquent sans mal celles des plus récents iPhone.