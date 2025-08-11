À la publication des derniers résultats financiers de Sony, la directrice financière du groupe en a profité pour couper court aux rumeurs prédisant l'enterrement prochain de la gamme de smartphones Xperia.
- Sony réaffirme l'importance stratégique des Xperia malgré les rumeurs, soulignant l'intégration des technologies dans divers produits.
- Le lancement du Xperia 1 VII a été entaché de problèmes techniques, provoquant un retrait rapide du marché.
- Sony peine à maintenir sa part de marché mobile, enregistrant moins de 1,9% de parts mondiales.
Des smartphones toujours un peu à part sur l'échiquier, qui ont toutefois leurs adeptes, mais qui souffrent d'un certain retard technique (en particulier logiciel) face à une concurrence plus féroce que jamais. Par ailleurs, le lancement raté des Sony Xperia 1 VII le mois dernier n'a rien fait pour calmer la rumeur d'un dernier tour de piste pour ces rejetons des légendaires Sony Ericsson des années 2000.
Le mobile, un « marché important » pour Sony
Lors de la présentation des résultats de l'entreprise aux actionnaires, la directrice financière de Sony Group, Sue Lin, a donc déclaré que « [Xperia] est un business très important pour nous », reprenant un argument déjà utilisé par la marque par le passé, à savoir que « les technologies de communication sont utilisées pour d'autres choses que les smartphones ».
Comprendre que la recherche et le développement de la division Sony Mobile sert d'autres desseins que les seuls smartphones. Il faut dire que Sony commercialise des téléviseurs, des casques, des enceintes, des consoles de jeux et des appareils photo. Quand on y pense, un smartphone, c'est un peu tout ça à la fois.
Pourtant, et malgré les paroles de la directrice financière de Sony, le fait est que la marque n'a commercialisé qu'un seul smartphone cette année, le Xperia 1 VII, et qu'aucune fuite n'est venue vendre la mèche d'un lancement prochain de nouveaux Xperia V ou 10. Inhabituel, et forcément inquiétant pour les fans de la marque.
Des ventes en berne
Ce qui donne du grain à moudre aux rumeurs, c'est également le lancement catastrophique du dernier flagship de la marque. Quelques jours après son lancement, le Xperia 1 VII était retiré de la vente après que d'importants problèmes impliquant sa carte mère soient découverts. Sony a dû lancer un programme de retour auprès de ses clients, et le smartphone est depuis la mi-juillet indisponible à la vente — en tout cas en France, où il n'est d'ailleurs plus listé que sur le site officiel de la marque, mais hors stock.
Comme le rapportait Android Authority le mois dernier, Sony Mobile a par ailleurs cessé ses activités en Finlande. D'après les données actualisées de StatCounter, Sony accapare moins de 1,9% des parts du marché mobile dans le monde (en réalité, la marque n'est même pas représentée sur le graphique).
Smartphones originaux de par leur design longiligne, les Sony Xperia se distinguent par une approche de la photographie très conservatrice, misant moins sur les algorithmes que sur les performances de leurs optiques. Une approche qui plait aux passionnés mais qui, pour le quidam, peine à justifier des tarifs de plus en plus élevés. Le Sony Xperia 1 VII est vendu 1499€.