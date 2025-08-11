alsaco67

A partir du moment où Sony équipe quasi tout le monde de ses capteurs qui est la pièce maitresse sur laquelle se fait le marketing , ils seraient bêtes de se retirer de la téléphonie.

La marque manque de visibilité sur le secteur. Je pensais qu’ils avaient arrêté depuis des années alors que je suis un peu l’actualité …

Leur APN sont top , leurs optiques GM idem, Sony maitrise indéniablement l’image en photo et vidéo donc, faire un téléphone de qualité autour ne devrait pas poser de problème, encore faut il le faire savoir … , « il n’y a plus qu’à … »