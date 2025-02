Aussi, on constate que l'intelligence artificielle n'est pas (encore) devenue un si grand moteur de renouvellement pour les utilisateurs et utilisatrices. Counterpoint Research note effectivement que si les finances d'Apple se portent aussi bien, c'est essentiellement parce que les iPhone 16 ont su garder la tête sous le plafond des 1 000 euros (969 euros, ouf !) et que la marque en a profité pour offrir une décote à ses anciens modèles.