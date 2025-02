Si le design de l'iPhone 16e reste très similaire à ce que produit Apple depuis plusieurs années, sa fiche technique est bien plus intéressante.

Le nouveau smartphone d'entrée de gamme intègre le processeur A18 de l'iPhone 16, une puce plus que performante qui nous avait impressionnée lors du test de ce smartphone en septembre dernier. Le nouveau processeur permet aussi à l'iPhone 16e d'accueillir Apple Intelligence, les outils d'intelligence artificielle de la marque, réservés jusqu'à aujourd'hui aux modèles récents et haut de gamme. On peut donc supposer que le smartphone possède 8 Go de RAM, le prérequis imposé par le constructeur pour faire tourner son IA en local sur ses différents appareils.

Le bouton Action pourra être configuré pour accéder à l'intelligence visuelle d'Apple Intelligence, qui permet de pointer la caméra vers un objet pour obtenir une traduction ou des informations.

L'iPhone 16e intègre également le premier modem conçu par ses soins, baptisé Apple C1. La marque promet bien évidemment d'excellentes performances sur les réseaux 4G et 5G avec son nouveau composant. Ce dernier devrait arriver prochainement sur les iPhone 17 et iPhone 17 Pro, puis dans les autres appareils de la marque. Ce nouveau composant, en plus de l'Apple A18, permettent à Apple d'annoncer une autonomie supérieure de 12H au précédent iPhone SE, un point que nous ne manquerons pas de surveiller lors de notre test.