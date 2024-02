iPhone : Apple domine le top 10 des smartphones les plus vendus en 2023

C'est l'institut Canalys, qui se charge d'estimer les volumes de ventes de smartphones chaque année, qui nous donne aujourd'hui ce panorama des ventes de smartphones dans le monde.

Selon l'analyse, le smartphone le plus vendu en 2023 est l'iPhone 14 Pro Max. Ce modèle, le plus cher de la gamme d'Apple, est sorti en septembre 2022 et se serait écoulé à 34 millions d'exemplaires. Suit en deuxième position l'iPhone 15 Pro Max, avec 32 millions de téléphones vendus. Les consommateurs et les fans d'Apple semblent avoir apprécié le changement de design du smartphone, qui adopte un cadre en titane, et les évolutions sur la partie photo. On remarque également que les consommateurs restent attachés aux smartphones de grandes tailles, et privilégient les écrans de plus de 6,5 pouces.

La troisième place est toujours détenue par Apple avec l'iPhone 14, suivi de l'iPhone 14 Pro (que nous avons testé ici). Les deux modèles se seraient arrachés à 29 millions d'exemplaires chacun durant l'année 2023. La cinquième place est enfin attribuée à l'iPhone 13 avec 23 millions de téléphones vendus. Le modèle, plus ancien et proposé à un prix un peu plus bas, a réussi à convaincre le grand public, même plus de deux ans après sa sortie.