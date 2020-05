L'iPhone 11 est le smartphone le plus populaire au monde d'après les analystes

Le cabinet d’analyses financières Omdia vient de sortir son dernier rapport, et il est sans appel. L’ iPhone 11 est le smartphone le plus populaire du marché — du moins au premier trimestre 2020 .

Un iPhone XR que l’on retrouve d’ailleurs toujours dans le classement, à la 5e place. Le smartphone de l’an dernier fait notamment mieux que les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max qui, du haut de leurs 1 159€ et 1 259€ respectifs, se calent à la 6e et 8e place.

Omdia note par ailleurs que, contrairement à l’an passé où seul l’iPhone XR tirait son épingle du jeu, tous les iPhone lancés en septembre 2019 sont cette fois présents dans le classement.