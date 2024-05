L'iPhone 15 Pro Max est le smartphone le plus populaire du début de l'année 2024

On peut observer que les versions Pro Max et Pro occupent deux des trois premières places, ce qui confirme la tendance des acheteurs à préférer de plus en plus les modèles les plus puissants proposés par Apple. La ligne Pro représente ainsi la moitié des ventes d'Apple lors du premier trimestre 2024, contre 26% des ventes quatre ans plus tôt, lors du premier trimestre 2020.

Un changement vers des appareils plus haut de gamme qui peut aussi s'observer avec Samsung, qui occupe les cinq places qui ne sont pas trustées par Apple. Le constructeur sud-coréen ne plaçait ainsi qu'un seul smartphone haut de gamme dans la liste des 10 téléphones les plus vendus au monde au premier trimestre 2023, à savoir le Samsung Galaxy S23 Ultra (6ᵉ place), contre deux pour la même période en 2024 - le Galaxy S24 Ultra (5ᵉ place) et le Galaxy S24 (9ᵉ place).