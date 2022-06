2ème démarque des soldes et Rakuten frappe fort avec 5 produits en promo !

Comptez sur un beau stockage de 128 Go pour enregistrer tous vos films et photos du moment, bénéficiez d'une connectivité au top compatible 5G et Wi-Fi 6, et profitez pleinement des deux capteurs photos arrières (12Mp et 10Mp) et avant (10MP) pour faire de belles photos comme filmer en 4K à 60 ips. Et pour une belle journée entre deux charges, vous pouvez largement compter sur cette tablette idéale à emmener en voyage !