Avec un tel système de refroidissement, les équipes de REDMAGIC ne se sont pas privées : la tablette Astra embarque la redoutable puce Snapdragon 8 Gen 3 Elite, cadencée jusqu’à 4,32 GHz et gravée en 3 nm. Cela se traduit concrètement par des performances de très haut niveau, avec un gain de 45 % côté CPU et une efficacité énergétique améliorée de 44 % par rapport à la génération précédente.

Ajoutez à cela jusqu’à 24 Go de mémoire LPDDR5T, capable de filer à 9 600 Mbs, 1 To de mémoire UFS 4.1 Pro, 36 % plus rapide que la génération précédente, et vous tenez entre vos mains une tablette gaming surpuissante, qui répond au doigt et à l’œil.