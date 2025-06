TCL ne se contente plus d'équiper les salons des français avec ses téléviseurs QLED et Mini LED. En s’associant à Gentle Mates — l’équipe esport fondée par Squeezie, Gotaga et Brawks — la marque chinoise investit désormais les setups gaming les plus exigeants. Forts de quelques modèles lancés à partir de 2023, le constructeur enchaine avec son TCL 24G645, un moniteur 24,5 pouces taillé pour les FPS nerveux, les MOBA stratégiques et les marathons compétitifs. Avec un tarif de 329,99 €, et de 296,99€ avec le code 10M8, ce modèle mise sur des arguments techniques de poids pour s’imposer.

L'écran est disponible chez Fnac, Darty et sur le site officiel de Gentle Mate.