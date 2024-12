Ceux qui ne jouent pas uniquement avec leur PC et qui travaillent et se divertissent avec leur ordi seront contents de savoir que cet écran est certifié True Black 400 et qu'il possède un espace colorimétrique DCI-P3 couvert à 98,5%. De quoi garantir à vos petits yeux ébahis une gamme de couleurs étendue et des contrastes saisissants.

Niveau connectique, vous aurez droit à deux entrées HDMI 2.1, un connecteur DisplayPort et trois ports USB Type-C pour brancher ou recharger rapidement tous vos accessoires de jeu et appareils mobiles. Une sortie casque est aussi de la partie, ce qui rajoute un peu plus de confort de jeu aux utilisateurs privilégiant encore le filaire. Enfin, le pied de l'écran est ajustable en hauteur et permet l'inclinaison de la dalle à votre guise.

A moins de 500€, l'écran gamer 27 pouces LG Ultragear 27GS95QE-B est clairement une bonne affaire à ne pas rater.