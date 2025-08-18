De l’iPad Air M3 flambant neuf aux mini PC pas chers, en passant par des aspirateurs robots et des enceintes Bluetooth, Amazon propose une pluie de bons plans pour bien démarrer la rentrée sans se ruiner.
La rentrée approche à grands pas et Amazon a décidé de donner un sérieux coup de pouce à ceux qui souhaitent s’équiper à petit prix. Que vous soyez à la recherche d’un nouvel ordinateur, d’un produit high-tech dernier cri, d’un gadget malin pour la maison ou encore d’accessoires pratiques au quotidien, la sélection de promotions est large et particulièrement attractive. Voici les meilleures offres à ne pas manquer dès aujourd’hui.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN :
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,99€/mois pendant 1 an (-49%)
- Pass Télépéage Ulys Classic avec 12 mois offerts (0€ les mois non utilisés)
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
TOP 10 des ventes flash à saisir ce lundi :
- Mini PC NiPoGi Essenx E2 à 188 € au lieu de 259 €
- PC portable gamer MSI Katana 17 avec RTX4060 à 1399 € au lieu de 1649 €
- Apple iPad Air 13 Pouces avec Puce M3 à 1009 € au lieu de 1099 €
- Enceinte Bluetooth ultra-portable JBL GO 4 à 38 € au lieu de 49,99 €
- Nouvelle caméra Blink Outdoor 4 à 59,99 € au lieu de 79,99 €
- Ring sonnette vidéo sans fil à 59,99 € au lieu de 99,99 €
- Processeur AMD Ryzen 9 9900X à 338,99 € au lieu de 460,99 €
- Aspirateur robot Roborock QV 35A 439,99 € au lieu de 599,99 €
- Batterie externe INIU 10000mAh à 17,09 € au lieu de 26,99 €
- Aspirateur laveur Dreame H14 à 329 € au lieu de 399 €
Préparez la rentrée avec Amazon !
Chaque année, la rentrée est synonyme de nouvelles résolutions, de travail à reprendre et souvent de dépenses importantes pour s’équiper. C’est pourquoi Amazon frappe fort avec une sélection de produits à prix réduits qui tombent à pic. Besoin d’un nouvel ordinateur portable puissant pour travailler, jouer ou créer ? Le MSI Katana 17 équipé d’une RTX 4060 se retrouve en promotion, idéal pour les gamers et les étudiants en graphisme.
Vous préférez la légèreté et la polyvalence ? L’iPad Air M3 13 pouces combine puissance et mobilité, parfait pour un usage pro comme personnel. Les petits budgets ne sont pas oubliés avec le mini PC NiPoGi Essenx, ultra-compact et parfait pour la bureautique, ou encore la batterie externe INIU, un must-have pour la rentrée.
La maison n’est pas en reste : la sonnette connectée Ring et la caméra Blink Outdoor 4 permettent de sécuriser facilement votre logement.
Enfin, côté confort, les aspirateurs robots comme le Roborock QV 35A ou le Dreame H14 facilitent grandement le quotidien. Bref, Amazon propose un catalogue pensé pour tous les besoins et tous les budgets.
Quels sont les produits phares de la rentrée à surveiller ?
En observant les tendances, trois catégories de produits se démarquent particulièrement cette année. La première concerne les PC portables et composants. Avec la rentrée, étudiants et professionnels cherchent à renouveler leur matériel informatique, et les processeurs comme le Ryzen 9 9900X ou les PC gamers en promo s’arrachent vite.
La deuxième catégorie est celle des produits connectés pour la maison : caméras de surveillance, sonnettes vidéo et enceintes Bluetooth comme la JBL GO 4 connaissent un franc succès grâce à leur praticité.
Enfin, la troisième catégorie en forte demande concerne les aspirateurs robots et laveurs. Véritables alliés du quotidien, ils simplifient l’entretien de la maison et deviennent de plus en plus accessibles. Un autre produit star reste l’Apple AirPods 4, qui profite aussi de baisses de prix et figure régulièrement dans le top des ventes Amazon. Autrement dit, la rentrée est l’occasion parfaite pour investir dans du matériel fiable, utile et durable, tout en profitant de réductions parfois impressionnantes.
Les ventes flash sont lancées chez AliExpress !
Si Amazon mène la danse côté promotions, il ne faut pas oublier qu’AliExpress lance également son opération Back To School du 18 au 27 août 2025. L’enseigne propose jusqu’à -80% de réductions, plus de 160 € de coupons cumulables, ainsi que des codes promos exclusifs. Pour maximiser vos économies, AliExpress met en place une phase de “préheat” du 15 au 17 août : une étape idéale pour préparer vos paniers et anticiper les ruptures de stock.
Une fois la vente officielle ouverte, il sera possible de valider vos achats au meilleur prix et de profiter d’un tout nouveau mini-jeu baptisé Casse-tirelire, qui permet de gagner des crédits supplémentaires. Au programme : smartphones, accessoires high-tech, fournitures scolaires, mode, déco et gadgets malins pour la maison. En clair, Amazon et AliExpress jouent la carte de la rentrée pour séduire tous les profils d’acheteurs. À vous de comparer et de saisir les meilleures affaires tant qu’il est encore temps !