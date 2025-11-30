Le compte à rebours est lancé : le Black Friday s’apprête à tirer sa révérence, mais cette dernière ligne droite est souvent la plus explosive en matière de réductions. C’est précisément durant ces ultimes heures que l’on voit apparaître les meilleures ristournes, les réajustements agressifs, et surtout les rares restocks sur des produits très demandés comme les AirPods, les Fire TV Stick ou les aspirateurs Dyson.

Les marchands utilisent cette période de “rush final” pour liquider leurs stocks, libérer de la place avant Noël et récupérer un maximum de commandes avant le Cyber Monday. Résultat : des promotions parfois encore plus attractives que celles de vendredi matin.

Mais attention, c’est également la période où les ruptures s’enchaînent. Les best-sellers affichent souvent un stock “faible” ou “très faible”, et les produits Apple en promo (MacBook Air M4, AirPods 4, AirTags) partent généralement en quelques heures. Amazon met même en avant des ventes flash à durée limitée, parfois moins de 2 heures, qui disparaissent aussi vite qu’elles sont arrivées.

Si vous aviez repéré un article depuis plusieurs jours ou si vous attendiez la bonne affaire, c’est maintenant ou jamais. Une fois ce dimanche terminé, les prix remonteront avant de redescendre timidement pour le Cyber Monday. Ne pas profiter de cette fenêtre optimale, c’est prendre le risque de voir une promo disparaître… ou d’attendre un an pour retrouver un tarif équivalent.