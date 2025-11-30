Les dernières heures du Black Friday sont là, et elles réservent encore de véritables pépites. Amazon, Apple, Xiaomi, Sony ou encore Dyson affichent des prix plancher, mais les stocks fondent à vue d’œil. Voici les meilleures offres à saisir avant la rupture !
Le Black Friday touche à sa fin, mais les marchands n’ont pas dit leur dernier mot. Smartphones, TV 4K, accessoires Apple, casques audio, produits maison connectée, PC portables, Kindle, Airfryer… Les réductions atteignent des niveaux rarement vus cette année. Pour vous éviter de passer des heures à fouiller les pages promotionnelles, nous avons réuni les meilleures offres encore disponibles, toutes à des prix largement inférieurs à ceux du reste de l’année.
Découvrons ensemble la sélection à ne surtout pas manquer avant la bascule vers le Cyber Monday.
Les meilleurs DEALS du Black Friday à saisir avant la fin de l'événement :
- Amazon Fire TV Stick 4K à 29,99 € au lieu de 69,99 €
- Amazon Fire TV Stick 4K Select à 19,99 € au lieu de 54,99 €
- Smart TV 4K XIAOMI TV 165 cm (65 Pouces) à 359 € au lieu de 569 €
- Amazon Echo Dot à 29,99 € au lieu de 64,99 €
- Amazon Echo Spot à 49,99 € au lieu de 94,99 €
- Amazon Kindle à 99,99 € au lieu de 119,99 €
- Amazon Kindle Colorsoft à 184,99 € au lieu de 269,99 €
- Apple AirTags (lot de 4) à 89 € au lieu de 129 €
- Apple AirPods 4 à 109 € au lieu de 149 €
- Apple MacBook Air 13 Pouces avec Puce M4 à 899 € au lieu de 1099 €
- Clavier Apple Magic Keyboard à 91 € au lieu de 119 €
- Casque sans fil Sony WH-CH720N à 71,99 € au lieu de 149,99 €
- Casque VR Meta Quest 3S 128 Go avec Cardboard Hero Gorilla Tag à 279,99 € au lieu de 329,99 €
- Samsung SSD Interne 9100 Pro NVMe 2.0 à 348,99 € au lieu de 449,99 €
- PC portable Dell 15,6" FHD avec Intel Core i5-1334U à 429 € au lieu de 579 €
- Manette Sony Playstation DualSense sans fil à 54,90 € au lieu de 74,99 €
- Montre connectée Garmin vívoactive 5 à 169,19 € au lieu de 201,97 €
- Aspirateur laveur Tineco Floor One S7 à 529 € au lieu de 699 €
- Aspirateur sans fil Dyson V8 Absolute à 298,99 € au lieu de 499 €
- Épilateur à lumière pulsée Philips Lumea série 8000 à 299,99 € au lieu de 559,99 €
- Philips Airfryer Série 1000 à 115,62 € au lieu de 149,99 €
Nos coups de cœur de cette sélection des deals Black Friday
Parmi les dizaines d’offres encore disponibles pour le Black Friday, certaines sortent clairement du lot. Produits star, remises vraiment intéressantes, excellent rapport qualité-prix… Voici les deals qui ont particulièrement retenu notre attention et qui méritent selon nous d’être saisis avant qu’ils ne disparaissent définitivement.
Amazon Fire TV Stick 4K à moitié prix !
Le Fire TV Stick 4K s'affiche aujourd'hui à 29,99 €, soit une réduction de 57 % par rapport à son tarif habituel, chez Amazon, pendant le mois du Black Friday. Ce modèle permet de suivre ses contenus préférés en streaming 4K Ultra HD avec Dolby Vision et Dolby Atmos. L'appareil s'installe en quelques minutes sur un téléviseur équipé d'un port HDMI. Il se pilote facilement à la voix grâce à la télécommande Alexa. On peut y accéder à Netflix, Prime Video, Disney+ et d'autres applications populaires. Certains y verront une solution simple pour moderniser un ancien téléviseur sans se ruiner.
- Streaming 4K Ultra HD avec prise en charge Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos
- Compatibilité Wi-Fi 6 pour une connexion plus rapide et stable, même avec plusieurs appareils connectés
- Télécommande vocale Alexa intégrée, contrôle vocal simple et accès direct aux applications préférées
- Accès à des milliers de films et séries via Netflix, Prime Video, Disney+ et plateformes gratuites
- Installation rapide et usage intuitif pour tous les membres du foyer
- Absence de stockage interne extensible pour installer davantage d'applications
- Fonctionnalités limitées pour les jeux vidéo, adaptés surtout à un usage de streaming vidéo
- Certains services nécessitent des abonnements payants pour accéder à l'intégralité du contenu
Apple AirTag, un lot de 4 à prix choc pour ne plus rien perdre
Le lot Apple AirTag s'affiche aujourd'hui à 89 € avec 31 % de remise, soit le tarif le plus bas jamais vu pour ce pack, durant la période du Black Friday. Sur Amazon, on retrouve quatre balises faciles à configurer pour retrouver vos objets du quotidien. Chacun peut attacher un AirTag à ses clés, sa valise ou tout autre accessoire. Les notifications arrivent directement sur votre iPhone en cas d'oubli ou de perte. Le haut-parleur intégré aide à localiser rapidement l'objet égaré, sans manipulation complexe.
- Repérage rapide via l'application Localiser, compatible iOS
- Fonction Localisation précise grâce à l'Ultra Wideband sur les iPhone compatibles
- Réseau mondial Localiser avec des centaines de millions d'appareils Apple
- Batterie remplaçable d'une autonomie supérieure à 1 an
- Résistance à l'eau et à la poussière conforme à l'indice IP67
- Localisation précise non disponible sur tous les modèles d'iPhone
- Peu adapté aux utilisateurs Android, fonctionnalités limitées hors écosystème Apple
Apple MacBook Air 13 pouces à prix record pour le Black Friday Amazon
Le MacBook Air 13 pouces s'affiche à 899 € chez Amazon, soit une baisse de 18 % par rapport au tarif habituel. Cette remise apparaît pendant les offres du Black Friday, ce qui n'arrive pas souvent sur ce modèle. Léger et réactif, il gère facilement la bureautique, le multimédia ou la création. Certains diront que c'est le bon moment pour s'équiper, surtout si l'on cherche un Mac récent à un prix jamais atteint jusqu'ici.
- Puce Apple M4 offrant une expérience rapide pour toutes les tâches courantes et créatives
- Écran Liquid Retina 13,6 pouces avec une très bonne restitution des couleurs
- Mémoire unifiée 16 Go permettant de gérer plusieurs applications en simultané sans ralentissement
- Stockage SSD 256 Go pour un accès rapide aux fichiers et une réactivité accrue
- Autonomie pouvant atteindre 18 heures selon l'usage
- Connectique limitée à deux ports Thunderbolt/USB-C
- Absence de ventilation active, pouvant limiter les performances lors d'usages très intensifs
- Stockage non évolutif
Philips Lumea 8000 en promo chez Amazon à -46 %
Le Philips Lumea 8000 s'affiche aujourd'hui à 299,99 € sur Amazon, soit une baisse de 46 % pour le Black Friday. Ce prix n'a jamais été observé auparavant. L'appareil cible une épilation durable avec une application simple à la maison. Il fonctionne sur différentes zones du corps et du visage grâce à ses accessoires dédiés. On peut dire que la polyvalence séduit autant que la simplicité d'utilisation.
- Réduction visible de la pilosité après 3 séances
- Technologie SenseIQ qui adapte automatiquement l'intensité lumineuse
- 4 embouts dédiés pour corps, visage, maillot et aisselles
- Jusqu'à 450 000 flashs pour une longue durée d'utilisation
- Utilisation sans fil pour plus de confort
- Ne convient pas aux poils très clairs, gris ou roux
- Séances régulières nécessaires pour des résultats durables
- Temps de traitement du corps complet d'environ 20 minutes
Tineco Floor One S7 Steam à prix jamais vu pendant le Black Friday
Le Tineco Floor One S7 Steam s'affiche à 529 € chez Amazon, soit une baisse de 24 % par rapport au tarif moyen, pendant la période du Black Friday. Ce modèle combine aspiration et nettoyage vapeur pour s'attaquer aux saletés du quotidien. Il s'utilise sans fil, sur tous les sols d'une maison ou d'un appartement, et sèche en quelques minutes grâce à la fonction FlashDry.
- Vapeur à 160°C pour désinfecter efficacement les sols sans produits chimiques
- Autonomie jusqu'à 80 minutes pour couvrir de grandes surfaces sans interruption
- Technologie FlashDry pour un auto-nettoyage rapide et séchage en 5 minutes
- Mode pose à plat 180° pour passer sous les meubles et accéder aux zones difficiles
- Système anti-emmêlement qui limite l'entretien du rouleau
- Réservoir d'eau limité à 0,85 litre, à remplir pour les très grandes surfaces
- Fonction vapeur non adaptée aux parquets non vitrifiés ou sensibles à l'humidité
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Dernières heures du Black Friday : c’est le moment ou jamais de foncer
Le compte à rebours est lancé : le Black Friday s’apprête à tirer sa révérence, mais cette dernière ligne droite est souvent la plus explosive en matière de réductions. C’est précisément durant ces ultimes heures que l’on voit apparaître les meilleures ristournes, les réajustements agressifs, et surtout les rares restocks sur des produits très demandés comme les AirPods, les Fire TV Stick ou les aspirateurs Dyson.
Les marchands utilisent cette période de “rush final” pour liquider leurs stocks, libérer de la place avant Noël et récupérer un maximum de commandes avant le Cyber Monday. Résultat : des promotions parfois encore plus attractives que celles de vendredi matin.
Mais attention, c’est également la période où les ruptures s’enchaînent. Les best-sellers affichent souvent un stock “faible” ou “très faible”, et les produits Apple en promo (MacBook Air M4, AirPods 4, AirTags) partent généralement en quelques heures. Amazon met même en avant des ventes flash à durée limitée, parfois moins de 2 heures, qui disparaissent aussi vite qu’elles sont arrivées.
Si vous aviez repéré un article depuis plusieurs jours ou si vous attendiez la bonne affaire, c’est maintenant ou jamais. Une fois ce dimanche terminé, les prix remonteront avant de redescendre timidement pour le Cyber Monday. Ne pas profiter de cette fenêtre optimale, c’est prendre le risque de voir une promo disparaître… ou d’attendre un an pour retrouver un tarif équivalent.
Le Cyber Monday approche : quels produits seront en promo pour cette ultime journée ?
Traditionnellement, le Cyber Monday est davantage orienté high-tech, gaming et informatique que le Black Friday. Là où le vendredi noir vise le grand public, le Cyber Monday cible surtout les passionnés de tech, les étudiants et ceux qui préparent leur setup de travail.
À quoi s’attendre lundi ? D’abord, à un retour massif des ventes flash sur les PC portables, les composants internes (RAM, SSD, boîtiers, cartes graphiques), les chaises gaming, les moniteurs 144 Hz ou 180 Hz, mais aussi les casques audio et les tablettes. Les marchands vont aussi remettre en avant des catégories stratégiques comme :
- Les périphériques PC : souris Logitech, claviers mécaniques, webcams, hubs USB-C…
- Le stockage : SSD NVMe 1 To ou 2 To, disques externes, cartes microSD rapides.
- Les consoles & jeux vidéo : bundles PS5, accessoires Switch, PC gaming milieu de gamme.
- L’optimisation maison connectée : Echo Dot, prises connectées, ampoules Wi-Fi.
Le Cyber Monday pourrait également offrir de meilleures offres sur les services en ligne comme les VPN, antivirus, stockage cloud ou abonnements logiciels (notamment Microsoft 365).
En résumé, si le Black Friday est parfait pour acheter télé, électroménager ou produits Apple, le Cyber Monday se révèle souvent le meilleur moment de l'année pour s'équiper PC et gaming.
Anticiper ses achats de Noël : pourquoi profiter des derniers jours du Black Friday ?
Acheter ses cadeaux de Noël pendant le Black Friday est devenu un réflexe pour beaucoup de Français, et à juste titre. Les statistiques des dernières années le confirment : près de 60 % des meilleures promotions de l’année tombent entre le Black Friday et le Cyber Monday, et les prix remontent nettement dès le début décembre, période propice aux achats impulsifs.
Profiter des derniers jours du Black Friday permet d’éviter :
- La hausse des prix liée à la demande de Noël
- Les ruptures de stock sur les produits stars
- La saturation des livraisons à partir du 15 décembre
- L’incertitude des dernières ventes flash de fin d’année
Les produits les plus offerts (enceintes Bluetooth, AirPods, AirTags, Fire TV Stick, casques Sony, Kindle, Switch, PS5, petits électroménagers) voient leurs prix exploser en décembre. À l’inverse, le Black Friday offre les tarifs les plus agressifs, souvent bien plus bas que les promotions d’après Noël.
C’est aussi le moment idéal pour s’équiper en produits maison ou high-tech avant 2025 : remplacer un PC, optimiser son setup, améliorer son confort avec un Dyson, passer au streaming avec une Fire TV, ou encore moderniser son éclairage connecté pour les fêtes.
Bref : acheter maintenant, c’est payer moins cher, éviter le stress, et sécuriser les meilleurs cadeaux avant les fêtes.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
