La tablette s'utilise aussi bien pour consulter ses emails le matin que pour visionner un film le soir. Son écran lumineux affiche des couleurs fidèles, ce qui rend la lecture agréable même en pleine journée. Le format léger permet de la tenir d'une seule main, sur le canapé ou dans les transports. Certains diront que la fluidité de l'interface, portée par la puce A16 Bionic, fait vraiment la différence au quotidien, surtout quand on jongle avec plusieurs applis ou que l'on aime dessiner avec un stylet. On peut trouver que tout cela rend la tablette assez pratique dès qu'il s'agit de passer d'un usage pro à un moment de détente.

La batterie tient une journée complète en streaming ou navigation, sans avoir à la recharger sans cesse. L'appareil photo de 12 mégapixels suffit pour des appels vidéo nets ou pour scanner rapidement un document. On retrouve aussi la compatibilité avec l'Apple Pencil, pour ceux qui aiment griffonner ou annoter des documents à la volée, sans perdre de temps avec des accessoires compliqués.