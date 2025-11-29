L'autonomie d'une vraie tablette polyvalente devient accessible à ce tarif, que ce soit pour travailler, dessiner ou regarder des vidéos au quotidien.
L'Apple iPad passe à 348,14 € chez Amazon, soit une réduction de 11 % pour le Black Friday et le prix le plus bas jamais relevé. Ce modèle compact se glisse dans un sac, propose un bel écran et tient la journée sur batterie. Il s'adapte facilement à la bureautique ou à la prise de notes, tout en offrant un vrai confort pour le streaming ou le dessin. On peut trouver que cette polyvalence, à ce tarif, fait la différence pour qui cherche une tablette fiable et durable.
La tablette affiche des images lumineuses sur un écran 11 pouces, utile pour lire ou regarder des films. La puce A16 Bionic assure une navigation fluide, même avec plusieurs applications ouvertes.
- Écran Liquid Retina 11 pouces avec 2360 x 1640 pixels pour une excellente lisibilité
- Puce Apple A16 Bionic à 5 cœurs, adaptée au multitâche et aux usages créatifs
- Stockage interne de 128 Go utile pour photos, vidéos et applications
- Caméras avant et arrière 12 Mpx, enregistrement vidéo 4K, visioconférence nette
- Compatibilité Apple Pencil (en option) pour la prise de notes et le dessin
- Absence de connectivité cellulaire, usage limité hors Wi-Fi
- Accessoires comme l'Apple Pencil non inclus, achat séparé nécessaire
- Pas d'emplacement pour carte mémoire, stockage non extensible
Un écran confortable pour la lecture et la vidéo
La tablette s'utilise aussi bien pour consulter ses emails le matin que pour visionner un film le soir. Son écran lumineux affiche des couleurs fidèles, ce qui rend la lecture agréable même en pleine journée. Le format léger permet de la tenir d'une seule main, sur le canapé ou dans les transports. Certains diront que la fluidité de l'interface, portée par la puce A16 Bionic, fait vraiment la différence au quotidien, surtout quand on jongle avec plusieurs applis ou que l'on aime dessiner avec un stylet. On peut trouver que tout cela rend la tablette assez pratique dès qu'il s'agit de passer d'un usage pro à un moment de détente.
La batterie tient une journée complète en streaming ou navigation, sans avoir à la recharger sans cesse. L'appareil photo de 12 mégapixels suffit pour des appels vidéo nets ou pour scanner rapidement un document. On retrouve aussi la compatibilité avec l'Apple Pencil, pour ceux qui aiment griffonner ou annoter des documents à la volée, sans perdre de temps avec des accessoires compliqués.
Un tarif bien positionné pour une tablette polyvalente
Amazon propose l'Apple iPad à 348,14 €. Ce positionnement reste rare sur un modèle aussi complet, pensé pour jongler entre le pro et l'usage perso. Le format compact limite l'encombrement, et le stockage de 128 Go suffit largement pour la majorité des besoins courants. Pour celles et ceux qui veulent une tablette fiable, sans surprise et simple à prendre en main, ce modèle coche les cases essentielles.
