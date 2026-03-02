La dalle VA de 31,5" affiche une résolution de 3 840 x 2 160 pixels à 60 Hz, avec un taux de contraste natif de 2 500:1, ce qui lui permet de restituer des noirs profonds et des images visuellement riches, notamment pour du contenu vidéo ou photo. La courbure 1 500R rapproche les bords du champ de vision naturel, réduisant la fatigue oculaire lors des longues sessions de travail.

Samsung a également intégré son mode Eye Saver (filtre lumière bleue), le Flicker Free contre les scintillements, ainsi que la technologie MagicUpscale qui améliore le rendu des contenus en résolution inférieure à la 4K. Les fonctions PIP et PBP permettent en outre d’afficher deux sources simultanément, un atout pour le multitâche entre un PC et une console, par exemple.

La rédaction n’a pas publié de test dédié à ce modèle exact, mais les caractéristiques correspondent au profil d’écrans productivité bureautique que la rédaction évalue régulièrement dans ses comparatifs de moniteurs VA 4K.