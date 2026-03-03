Sous le capot, le Pixel 9a embarque la puce Google Tensor G4 couplée à 8 Go de RAM, la même architecture que dans le Pixel 9 Pro. Dans son test complet, Clubic souligne que c’est « l’un, sinon le smartphone le plus performant sous la barre des 600 € », avec plus de 8h30 de temps d’écran enchaîné en usage intensif et 15h39 sur le protocole automatisé PCMark avant de tomber à 20% de batterie.

La batterie de 5 100 mAh couplée à l’écran OLED de 6,3 pouces à 2 700 nits et 120 Hz offre un confort visuel très supérieur à ce que laisse entendre son prix actuel. Les fonctionnalités IA Gemini, gomme magique audio et la fonction « M’ajouter » (qui fusionne deux clichés pour que tout le monde figure sur la photo) sont bien présentes, et les 7 ans de mises à jour garantis prolongent la valeur réelle de l’appareil.