Le mini-ordinateur trouve sa place sur un bureau, dans un salon ou derrière un écran, sans attirer l'attention ni prendre de place. Il assure des tâches courantes comme la navigation, la vidéoconférence ou la gestion de fichiers, tout en maintenant un fonctionnement silencieux. On s'aperçoit vite qu'il ne chauffe pas, même lors des journées chargées où plusieurs fenêtres restent ouvertes. Certains diront que le design sobre plaît à ceux qui aiment les espaces nets, ce qui n'est pas faux. La connectique variée permet de brancher facilement un écran ou des périphériques selon les besoins quotidiens.

Le démarrage se fait en quelques secondes grâce au stockage SSD, ce qui évite les attentes inutiles. L'ensemble reste fluide, même quand on lance plusieurs applications à la suite, ce qui rend l'expérience agréable au fil des semaines. Certains apprécieront l'option de paiement en plusieurs fois, pratique pour répartir le coût sur plusieurs mois sans surprise.