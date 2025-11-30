L'écran géant de Xiaomi rend vos films plus immersifs. La baisse de tarif permet d'équiper un salon sans exploser le budget, surtout en cette période de promo.
Le prix de la Xiaomi TV F 65 chute à 359 € chez Amazon, soit une baisse de 37 % pendant le Black Friday. Ce tarif n'a jamais été observé auparavant sur ce modèle. Le téléviseur propose une image 4K lumineuse sur 65 pouces, pour suivre des séries ou regarder un match dans de bonnes conditions. L'ensemble fonctionne sous Fire TV, ce qui s'avère pratique au quotidien.
Ce téléviseur affiche des couleurs contrastées grâce à la technologie HDR. Le mode Game Boost réduit la latence, ce qui améliore le confort de jeu sur console. La compatibilité AirPlay simplifie la connexion avec un iPhone ou un iPad.
- Écran 4K UHD de 165 cm (65 pouces) pour une immersion visuelle optimale
- Compatibilité HDR10 pour des contrastes et couleurs plus riches
- Technologie MEMC et Game Boost avec rafraîchissement 120 Hz pour des images fluides, idéal pour le jeu vidéo
- Fire TV intégré et contrôle vocal Alexa, navigation rapide et accès simplifié aux contenus
- Prise en charge Dolby Audio™, DTS:X et Virtual:X pour un son immersif
- Absence de rétroéclairage localisé, noirs moins profonds dans les scènes sombres
- Stockage limité à 32 Go, contraignant pour installer de nombreuses applications volumineuses
- Mode gaming performant mais absence de port HDMI 2.1, limite certaines fonctionnalités avancées pour consoles récentes
Une expérience cinéma à domicile accessible
Le téléviseur 4K transforme le salon en salle de projection familiale ou entre amis. Son grand format de 165 cm permet de suivre un film ou une compétition sportive sans plisser les yeux, même si l'on est plusieurs devant l'écran. Le son immersif, géré par Dolby Audio et DTS:X, donne une sensation d'espace qui change des petits modèles. On peut lancer ses applications préférées grâce à Fire TV intégré ou envoyer une vidéo depuis son smartphone Apple avec AirPlay. Les réglages se font à la voix via Alexa, ce qui évite de chercher la télécommande dans le canapé. On peut trouver que la simplicité d'installation rassure, surtout pour qui n'a pas envie de passer des heures dans les menus. Certains diront que c'est un téléviseur qui coche les attendus essentiels d'un usage familial, ni plus ni moins.
Un prix ajusté pour le quotidien
Amazon affiche la Xiaomi TV F 65 à 359 €. Le téléviseur Marque Modèle s'adresse à ceux qui cherchent un grand écran compatible avec les applications du moment. Ce positionnement tarifaire s'avère rare sur ce format, surtout pour une expérience connectée complète. L'ensemble reste simple à installer et à utiliser, même dans une pièce peu spacieuse.
