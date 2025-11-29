Un mini PC s'installe aussi bien dans un petit salon que sur un bureau partagé. Il consomme peu d'espace et ne chauffe quasiment pas, même en cas d'utilisation prolongée. La connexion WiFi rapide évite les coupures lors des visioconférences ou du streaming. On peut brancher deux écrans pour mieux organiser ses dossiers, ce qui reste pratique au quotidien. Certains diront que le design discret aide à l'oublier sur le coin d'une étagère, ce qui n'est pas si fréquent pour ce type d'appareil.

Le boîtier léger se transporte facilement lors d'un déménagement ou pour un usage nomade. La compatibilité avec Windows et Linux laisse la possibilité de l'adapter à vos besoins, que ce soit pour une séance de travail, une réunion en ligne ou une simple navigation. Au bout du compte, ce format compact apporte une solution concrète pour ceux qui veulent gagner de la place sans sacrifier les usages essentiels.