Les remises se prolongent ce week-end chez Amazon avec plusieurs mini-PC encore accessibles, dont le NiPoGi E2 à moins de 170€. Ce modèle compact sous Windows 11 Pro reste disponible pour l’instant, dans les derniers jours du Black Friday.
Le Mini PC NiPoGi E2 passe à 169,99 € au lieu de 209,00 € chez Amazon, soit une baisse de 19 % pendant le mois du Black Friday. Ce modèle compact s'intègre facilement au bureau ou à la maison. Il convient à la navigation, au travail léger et à un usage quotidien, sans effort particulier. On peut trouver que sa légèreté simplifie vraiment le transport, ce qui fait parfois la différence selon les besoins.
Ce mini PC démarre en quelques secondes et se glisse partout. Il accepte un double affichage 4K pour travailler sur deux écrans. Sa mémoire rapide limite les lenteurs même quand plusieurs applications tournent en même temps.
- Processeur Intel Alder Lake-N95 (jusqu'à 3,4 GHz), performances supérieures de 40 % au N5105
- 16 Go de RAM DDR4 et SSD M.2 de 256 Go, stockage évolutif jusqu'à 2 To
- Double connectique HDMI 2.0 et DP, prise en charge de deux écrans 4K à 60 Hz
- Format ultra-compact : 10 x 10 x 3,6 cm, 30 % plus léger que la moyenne
- WiFi double bande 802.11ac et Bluetooth 4.2, connexion stable
- Absence de port USB-C pour les transferts rapides
- Usage limité pour le gaming et les tâches graphiques avancées
- Solutions de dissipation thermique perfectibles sur usage intensif
Un ordinateur compact pour un usage quotidien sans contrainte
Un mini PC s'installe aussi bien dans un petit salon que sur un bureau partagé. Il consomme peu d'espace et ne chauffe quasiment pas, même en cas d'utilisation prolongée. La connexion WiFi rapide évite les coupures lors des visioconférences ou du streaming. On peut brancher deux écrans pour mieux organiser ses dossiers, ce qui reste pratique au quotidien. Certains diront que le design discret aide à l'oublier sur le coin d'une étagère, ce qui n'est pas si fréquent pour ce type d'appareil.
Le boîtier léger se transporte facilement lors d'un déménagement ou pour un usage nomade. La compatibilité avec Windows et Linux laisse la possibilité de l'adapter à vos besoins, que ce soit pour une séance de travail, une réunion en ligne ou une simple navigation. Au bout du compte, ce format compact apporte une solution concrète pour ceux qui veulent gagner de la place sans sacrifier les usages essentiels.
Une configuration pensée pour la simplicité
Amazon affiche le Mini PC NiPoGi E2 à 169,99 €. Ce modèle compact propose une mémoire vive confortable et un stockage rapide, ce qui favorise la réactivité au quotidien. Le format réduit limite l'encombrement sur un bureau ou dans un espace partagé. Il reste adapté à ceux qui recherchent un ordinateur simple à installer, pensé pour durer et pratique pour une utilisation courante.
