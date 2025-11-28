Le Black Friday concentre aujourd’hui une série de remises très recherchées sur des produits de première importance. Les offres couvrent l’informatique, le gaming, l’audio et l’image. Voici une sélection directe, pensée pour ceux qui veulent aller droit au but.
Nous sommes au cœur du Black Friday, avec une journée qui marque une densité notable de promotions chez les principaux marchands. Les offres touchent cette fois des appareils très demandés, qu’il s’agisse d’un MacBook Air, d’une TV OLED, d’une console PlayStation ou de produits audio Apple.
Les baisses de prix concernent autant les accessoires du quotidien que les équipements multimédias. Le volume d’opportunités rend le repérage complexe pour ceux qui souhaitent gagner du temps. Cette sélection rassemble quinze remises pertinentes pour vous aider à identifier les propositions utiles sans passer d’heures sur les différents sites. Voici les réductions du jour à examiner.
Les 15 promos meilleures promos à saisir aujourd’hui
- Apple MacBook Air 13” M4 à 899,00 € au lieu de 1 099,00 €
- Apple AirPods 4 à 109,00 € au lieu de 149,00 €
- Amazon Fire TV Stick 4K à 29,99 € au lieu de 69,99 €
- TV Xiaomi F 65” à 359,00 € au lieu de 569,00 €
- Meta Quest 3S 128 Go à 279,99 € au lieu de 329,99 €
- PS5 Standard + DualSense + EA FC 26 à 449,00 € au lieu de 549,99 €
- Apple Lot de 4 AirTags à 89,00 € au lieu de 129,00 €
- Souris Logitech G203 LIGHTSYNC à 9,99 € au lieu de 44,99 €
- TV LG OLED evo C5 55” à 849,00 € au lieu de 1 299,00 € — code : BLACK40
- Clavier + Souris Logitech MX Keys S Combo à 114,99 € au lieu de 240,00 € — code : BOULANGER30
- Apple iPhone 16e à 499,99 € au lieu de 649,00 €
- PC OLED ASUS VivoBook 15 S1505 à 499,99 € au lieu de 860,00 €
- TV LG QNED MiniLED 75QNED91T à 799,00 € au lieu de 972,68 €
- TV OLED Philips Ambilight 55OLED760 à 559,99 € au lieu de 1 299,99 € — code : BFLIVRAISONTV47
- Pack Logitech G502 Hero + Tapis G240 à 24,99 € au lieu de 34,99 €
Pourquoi cette sélection est utile aujourd’hui ?
Ces promotions couvrent des usages très différents, ce qui facilite la recherche d’un produit adapté sans multiplier les comparaisons. Elles regroupent aussi bien un ordinateur portable pour travailler, un téléviseur pour améliorer son installation, qu’un casque audio ou une console pour le divertissement.
Certains modèles déjà analysés permettent d’éclairer ces réductions : dans notre test de la TV LG OLED evo C5, l’écran s’est distingué par une qualité d’image stable et un rendu précis en mode cinéma, ce qui donne un contexte clair à la baisse observée. Ce type de repère concret aide à situer chaque promotion selon vos besoins du moment.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment choisir parmi les offres du jour ?
Les promotions du Black Friday tombent en milieu de période, ce qui favorise des écarts de tarifs sur de nombreuses gammes. Les réductions touchent aussi bien des appareils premium que des articles plus accessibles. Ceux qui veulent renouveler un téléviseur peuvent se tourner vers les modèles OLED ou QNED, selon leur besoin de luminosité, d’angle ou de compatibilité HDR. Les écrans de grande taille affichent souvent des écarts importants en cette période, ce qui rend l’observation du rapport qualité-prix encore plus importante.
Les utilisateurs orientés vers la mobilité trouveront également des options adaptées. Un MacBook Air allège la bureautique, tandis qu’un VivoBook OLED offre un affichage plus confortable pour le multimédia. Les écouteurs ou les trackeurs Apple répondent à des usages très différents, mais leur baisse facilite l’ajout de petits accessoires pratiques au quotidien. L’objectif du jour consiste surtout à identifier ce qui correspond à vos besoins actuels pour éviter les achats redondants.
Le gaming bénéficie aussi d’une place notable dans ces promotions. Le Meta Quest propose une entrée simple dans la réalité virtuelle, tandis que la PlayStation 5 s’accompagne d’un jeu populaire pour ceux qui veulent une configuration prête à l’emploi. Les souris et claviers Logitech facilitent la précision en jeu, mais servent aussi pour le travail. Le contexte Black Friday permet donc d’examiner chaque catégorie selon l’usage envisagé plutôt que selon la seule remise affichée.
