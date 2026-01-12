L'Apple Watch Series 11 affiche un prix de 369 € chez Amazon, soit une baisse de 18 % par rapport au prix moyen. C'est le prix le plus bas jamais vu pour cette version. Ce modèle accompagne le suivi quotidien de la santé et du sommeil, tout en affichant l'heure en permanence.

On retrouve un boîtier obsidienne résistant et un bracelet sport noir adapté à toutes les activités. Certains diront que la polyvalence de la montre surprend, avec une gestion simple des notifications et des appels sans sortir le téléphone.