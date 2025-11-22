Amazon frappe un grand coup ce samedi en cassant les prix sur la PS5 et l’ensemble de l’écosystème PlayStation. Consoles, manettes, Portal Remote Reader, casque VR… tout passe en promotion, et certaines baisses sont franchement rares en plein Black Friday.
Le Black Friday 2025 prend une toute nouvelle dimension ce samedi matin avec une vague de réductions massives sur la PlayStation 5 et ses accessoires officiels. Que vous visiez une console complète, un pack avec EA Sports FC 26, une seconde manette DualSense ou encore le Portal pour jouer à distance, Amazon a activé des baisses qui devraient satisfaire les joueurs comme les acheteurs de cadeaux en avance.
Les stocks partent très vite et certains modèles n’étaient jamais descendus aussi bas depuis le lancement de la console. Pour vous aider à vous y retrouver, voici la sélection des 5 meilleures offres PlayStation du jour, toutes au prix le plus agressif de cette Black Friday Week… et toutes expédiées par Amazon.
Les promos PlayStation du moment chez Amazon
- PS5 Standard + DualSense + EA Sports FC 26 → 449 € au lieu de 549,99 €
- PS5 Édition Numérique + DualSense + EA Sports FC 26 → 349 € au lieu de 499,99 €
- Manette PS5 DualSense Midnight Black → 54 € au lieu de 78,99 €
- PlayStation Portal Remote Player → 184 € au lieu de 219,99 €
- PlayStation VR2 → 334 € au lieu de 413 €
Pourquoi ces offres PS5 sont si intéressantes aujourd’hui ?
Le Black Friday démarre vraiment aujourd’hui pour les joueurs. Les consoles PS5 reviennent à des niveaux rarement atteints et les accessoires reprennent des tarifs cohérents avec la forte demande des fêtes. Que vous montiez votre setup ou que vous complétiez votre équipement, ces promos couvrent tous les besoins : jeu local, jeu à distance, immersion VR, multijoueur…
Les plus exigeants apprécieront la qualité des accessoires Sony : la manette DualSense, testée sur notre site, reste l’une des meilleures du marché grâce à ses gâchettes adaptatives et à son retour haptique particulièrement convaincant.
Comment choisir la bonne offre PlayStation pendant ce Black Friday ?
👉 1) PS5 Standard + FC26 : le pack le plus complet
Idéal pour ceux qui veulent profiter immédiatement du jeu en version disque et du dernier EA Sports. Le pack propose une console tous supports, une manette officielle et un jeu populaire, ce qui en fait un excellent bundle pour un prix qui descend enfin sous les 450 €.
- Temps de chargement rapide grâce au SSD
- Graphismes réalistes avec Ray Tracing
- Expérience sonore 3D immersive
- Retour haptique et gâchettes adaptatives
- Permet le jeu en 4K et 8K
- Peut nécessiter des écrans spécifiques pour le 8K
- Jeux optimisés pour PS5 non inclus
👉 2) PS5 Numérique : meilleure affaire pour petit budget
À 349 €, difficile de trouver mieux pour entrer dans l’univers PlayStation. Cette édition vise ceux qui jouent uniquement en dématérialisé et cherchent le prix le plus bas possible pour une console next-gen.
- Mémoire interne rapide de 16000 Mo
- Capacité de stockage interne de 825 Go
- Processeur graphique puissant avec 10,3 TFLOPS
- Compatibilité Wi-Fi 6 pour une meilleure connectivité
- Pas de lecteur optique intégré
- Options de connectivité USB limitées
👉 3) DualSense Midnight Black : le choix indispensable pour le multi
La manette officielle tombe à 54 €, un prix très intéressant en cette période. Elle reste une référence avec ses vibrations haptiques précises et son très bon confort.
- Immersion avancée grâce au retour haptique
- Gâchettes adaptatives pour une expérience réaliste
- Conception ergonomique pour un confort prolongé
- Compatibilité Bluetooth avec PS5 et PC
- Couleur élégante Midnight Black
- Autonomie de batterie limitée pour sessions prolongées
- Fonctionnalités avancées non supportées sur tous les jeux
👉 4) Portal Remote Player : jouer partout dans la maison
Le Portal permet d’utiliser votre PS5 à distance via Wi-Fi, sans latence perceptible dans de bonnes conditions réseau. Une option parfaite pour ceux qui partagent la TV du salon ou veulent jouer au lit.
- Contrôle facile des menus PS5
- Navigation multimédia simplifiée
- Réglage précis du volume
- Design ergonomique confortable
- Finition blanche élégante
- Nécessite PS5 allumée
- Connexion Wi-Fi obligatoire
👉 5) PlayStation VR2 : l’expérience immersive en gros rabais
Le casque VR2 descend à 334 €, un tarif particulièrement attractif pour entrer dans la réalité virtuelle PS5. Il bénéficie d’un affichage OLED et d’un suivi des mouvements très précis, avec ses manettes VR2 Sense.
- Graphismes en 4K HDR pour une immersion visuelle incroyable
- Technologie PS VR2 Sense™ pour des sensations réalistes
- Installation rapide avec un seul câble
- Plus de 30 jeux disponibles dès le lancement
- Champ de vision de 110°
- Nécessite une console PS5 pour fonctionner
- Aucun code de promo applicable
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
