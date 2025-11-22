Le Black Friday 2025 prend une toute nouvelle dimension ce samedi matin avec une vague de réductions massives sur la PlayStation 5 et ses accessoires officiels. Que vous visiez une console complète, un pack avec EA Sports FC 26, une seconde manette DualSense ou encore le Portal pour jouer à distance, Amazon a activé des baisses qui devraient satisfaire les joueurs comme les acheteurs de cadeaux en avance.

Les stocks partent très vite et certains modèles n’étaient jamais descendus aussi bas depuis le lancement de la console. Pour vous aider à vous y retrouver, voici la sélection des 5 meilleures offres PlayStation du jour, toutes au prix le plus agressif de cette Black Friday Week… et toutes expédiées par Amazon.