Le SSD Crucial P310 tombe à 163,12 € au lieu de 278,99 € chez Amazon, soit une baisse de prix de 42% et le tarif le plus bas jamais vu sur ce modèle. Ce SSD compact accélère l'accès à vos jeux et fichiers tout en s'installant en quelques minutes. Vous profitez d'un espace de stockage de 2 To adapté au Steam Deck, à l'ASUS ROG Ally ou à un ordinateur portable compatible.

On peut trouver que cette polyvalence facilite vraiment la vie si vous jonglez souvent entre plusieurs appareils ou que vous souhaitez étendre facilement votre bibliothèque de jeux ou de projets.