À la veille des soldes, Amazon anticipe avec une baisse de prix peu courante sur le stockage. Le SSD Crucial P310 2 To profite d’une remise de 42 % qui le rend bien plus accessible qu'abituellement.
Le SSD Crucial P310 tombe à 163,12 € au lieu de 278,99 € chez Amazon, soit une baisse de prix de 42% et le tarif le plus bas jamais vu sur ce modèle. Ce SSD compact accélère l'accès à vos jeux et fichiers tout en s'installant en quelques minutes. Vous profitez d'un espace de stockage de 2 To adapté au Steam Deck, à l'ASUS ROG Ally ou à un ordinateur portable compatible.
On peut trouver que cette polyvalence facilite vraiment la vie si vous jonglez souvent entre plusieurs appareils ou que vous souhaitez étendre facilement votre bibliothèque de jeux ou de projets.
Le SSD offre une vitesse de lecture rapide qui réduit les temps de chargement. Sa compatibilité avec plusieurs appareils simplifie l'extension du stockage, que ce soit sur une console portable ou un PC compact.
- Vitesse de lecture jusqu'à 7 100 Mo/s pour des chargements rapides
- Capacité de 2 To pour de grandes bibliothèques de jeux
- Format M.2 2230 compatible avec Steam Deck, ROG Ally, Surface et plusieurs PC portables
- Écritures aléatoires atteignant 1 000 000 IOPS pour un accès fluide aux fichiers
- Installation rapide en moins de cinq minutes
- Incompatible avec les appareils n'acceptant pas le format M.2 2230
- Pas de dissipateur thermique intégré, nécessite une ventilation adaptée sur certains appareils
- Installation déconseillée pour les utilisateurs non familiers avec le démontage de leur appareil
Une grande capacité pour tous vos jeux et fichiers
Le stockage SSD transforme le quotidien, surtout quand on multiplie les jeux ou les fichiers volumineux. Sa capacité de 2 To libère de l'espace sur votre console ou votre PC portable, sans vous obliger à faire des choix difficiles à chaque nouvelle installation. Charger un jeu se fait en quelques secondes, même pour les titres graphiquement exigeants ou les gros projets photo. Certains diront que la différence se ressent dès la première utilisation, surtout si vous venez d'un disque plus lent ou limité en taille.
Un format compact rend ce SSD pratique à glisser dans un sac ou à installer dans des appareils portables comme le Steam Deck ou un Microsoft Surface. En déplacement, son efficacité énergétique limite l'impact sur la batterie, ce qui n'est jamais de trop quand on part pour la journée. On apprécie ce côté discret : il sait se faire oublier, tout en restant fiable et réactif au quotidien.
Un stockage polyvalent bien positionné
Chez Amazon, le Crucial P310 s'affiche à 163,12 €, un tarif qui correspond à une solution bien pensée pour élargir son espace sans compromis sur la vitesse. Ce SSD convient à un usage quotidien, que vous soyez joueur mobile ou que vous ayez besoin de transporter souvent vos données. Le format M.2 2230 facilite l'installation sur de nombreux appareils, sans prise de tête ni démontage complexe. Ce produit apporte un vrai confort d'utilisation, en particulier si vous jonglez entre plusieurs supports ou que vous souhaitez gagner du temps lors de vos transferts ou chargements.
