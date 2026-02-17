Avec des jeux PS5 qui dépassent régulièrement les 100 Go, la question du stockage devient vite centrale. Le SSD interne Lexar PLAY 2 To tombe aujourd’hui à 164,99 € au lieu de 199,99 €, une remise d’autant plus notable dans un contexte de hausse des composants PC.
Pensé spécifiquement pour la PlayStation 5, le SSD interne Lexar PLAY 2 To vise les joueurs qui saturent rapidement les 825 Go (dont moins réellement utilisables) de la console de Sony. Proposé à 164,99 € au lieu de 199,99 €, il s’affiche à un tarif compétitif au regard des capacités et des vitesses annoncées.
Cette offre peut faire sens si vous cherchez à prolonger la durée de vie de votre PS5 sans multiplier les suppressions et réinstallations de jeux. Vous pouvez consulter le détail de la promotion directement via ce lien vers l’offre en cours.
Une baisse de prix notable dans un marché sous tension
Dans un contexte où les prix des composants mémoire ont récemment connu des fluctuations à la hausse, voir un SSD NVMe 2 To compatible PS5 passer sous les 165 € n’est pas anodin.
La capacité de 2 000 Go représente un vrai confort pour installer plusieurs AAA récents sans compromis. Cette promotion ramène le coût au gigaoctet à un niveau intéressant pour ce segment précis. Reste à garder en tête que ce type d’offre peut évoluer rapidement selon les stocks disponibles.
Un SSD taillé pour la PS5 et les gros jeux
Concrètement, le Lexar PLAY 2 To répond aux exigences techniques de la PS5 en matière de SSD M.2 NVMe PCIe 4.0. Le constructeur annonce des vitesses de lecture pouvant atteindre 7 400 Mo/s et d’écriture jusqu’à 6 500 Mo/s, des débits cohérents avec ce que demande la console pour exploiter pleinement les jeux nouvelle génération.
Le radiateur en aluminium intégré vise à maintenir des températures stables dans le logement M.2 parfois confiné de la PS5. Pour les joueurs qui enchaînent les titres volumineux ou alternent entre plusieurs productions en ligne, ce type d’extension évite des temps de gestion fastidieux.
Face aux autres SSD PS5 : un positionnement équilibré
Sur le marché des SSD compatibles PS5, le Lexar PLAY 2 To se place face à des références souvent plus onéreuses à capacité équivalente. Il ne prétend pas révolutionner le segment, mais propose un compromis cohérent entre performances élevées et prix maîtrisé.
Faut-il craquer pour cette extension de stockage ?
Avant de valider votre panier, il convient de replacer cette offre dans votre usage réel. Si votre bibliothèque PS5 déborde régulièrement ou si vous profitez des jeux du PlayStation Plus sans les supprimer, l’extension devient vite pertinente.
✅ Les points forts
- Capacité confortable de 2 To : idéale pour stocker plusieurs jeux AAA sans arbitrage permanent.
- Débits élevés annoncés (7 400 / 6 500 Mo/s) : compatibles avec les exigences techniques de la PS5.
- Radiateur intégré : installation simplifiée sans achat additionnel.
- Tarif sous les 165 € : intéressant au regard du contexte actuel des prix mémoire.
❌ Les points faibles
- Toujours un investissement conséquent pour un simple ajout de stockage.
- Performances théoriques : les vitesses maximales dépendent aussi de l’environnement d’utilisation.
- Offre potentiellement limitée dans le temps selon les stocks.
✅ Verdict de la rédaction :
Proposé à 164,99 €, le SSD interne Lexar PLAY 2 To constitue une option cohérente pour les joueurs PS5 qui manquent régulièrement d’espace et souhaitent installer durablement plusieurs titres gourmands. Son radiateur intégré et ses vitesses élevées en font une solution adaptée aux exigences de la console, sans configuration complexe.
En revanche, si vous ne jouez qu’à un ou deux titres à la fois ou si vous gérez régulièrement votre bibliothèque, l’investissement peut paraître moins prioritaire. Pour les profils intensifs et collectionneurs de jeux numériques, cette promotion mérite clairement un coup d’œil attentif, surtout dans un contexte de marché peu favorable aux baisses de prix.
