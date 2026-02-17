Pensé spécifiquement pour la PlayStation 5, le SSD interne Lexar PLAY 2 To vise les joueurs qui saturent rapidement les 825 Go (dont moins réellement utilisables) de la console de Sony. Proposé à 164,99 € au lieu de 199,99 €, il s’affiche à un tarif compétitif au regard des capacités et des vitesses annoncées.

Cette offre peut faire sens si vous cherchez à prolonger la durée de vie de votre PS5 sans multiplier les suppressions et réinstallations de jeux. Vous pouvez consulter le détail de la promotion directement via ce lien vers l’offre en cours.