L'aspirateur robot trouve sa place dans la routine de la semaine. Il aspire les miettes après un repas ou s'occupe simplement de la poussière sous les meubles, même quand on manque de temps. Son système anti-enchevêtrements limite les interventions, en particulier dans une maison où animaux et cheveux longs compliquent souvent la tâche. L'application guide facilement l'appareil, peu importe la configuration du logement. On peut trouver que tout devient plus simple à gérer, surtout quand les journées défilent vite.

La base de nettoyage chauffe l'eau pour rincer la serpillière et garde la brosse propre, ce qui évite les odeurs après plusieurs passages. Le volume sonore reste modéré. L'ensemble s'intègre sans difficulté dans un intérieur moderne, sans avoir besoin de déplacer les meubles ou de changer d'habitudes.