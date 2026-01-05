À l’approche des soldes, Amazon propose une remise inhabituelle sur un robot aspirateur haut de gamme signé Roborock. Le Qrevo Edge S5 devient bien plus accessible, tout en conservant ses fonctions avancées d’aspiration et de lavage autonome.
Le Roborock Qrevo Edge S5 s'affiche à 549,99 € au lieu de 999,99 € chez Amazon, soit 45% de moins que son prix moyen. C'est le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Cet aspirateur robot aspire, lave et gère seul le nettoyage de la maison, avec une base qui entretient la serpillière à l'eau chaude. Il détecte les obstacles, s'occupe des moquettes, et vous laisse du temps pour le reste.
Ce robot aspire et lave les sols sans effort de votre part. Sa navigation précise évite les obstacles du quotidien, même dans des pièces encombrées. Le système de lavage à l'eau chaude facilite l'entretien sur la durée.
- Aspiration puissante de 18 500 Pa pour retirer efficacement la poussière et les débris
- Double système anti-enchevêtrements avec brosse DuoDivide et FlexiArm, limite les blocages de cheveux
- Station multifonction avec lavage automatique à l'eau chaude à 75 °C, entretien facilité
- Reconnaissance d'obstacles via caméra RGB et éclairage structuré, évite 62 types d'objets
- Châssis AdaptiLift relevable de 10 mm, efficace sur tapis à poils mi-longs à longs
- Fonctionne uniquement avec le WiFi 2,4 GHz, pas de compatibilité 5 GHz
- Application nécessaire pour accéder à toutes les options avancées
- Peut manquer certains coins très étroits malgré la technologie FlexiArm
Un nettoyage sans effort et sans surveillance
L'aspirateur robot trouve sa place dans la routine de la semaine. Il aspire les miettes après un repas ou s'occupe simplement de la poussière sous les meubles, même quand on manque de temps. Son système anti-enchevêtrements limite les interventions, en particulier dans une maison où animaux et cheveux longs compliquent souvent la tâche. L'application guide facilement l'appareil, peu importe la configuration du logement. On peut trouver que tout devient plus simple à gérer, surtout quand les journées défilent vite.
La base de nettoyage chauffe l'eau pour rincer la serpillière et garde la brosse propre, ce qui évite les odeurs après plusieurs passages. Le volume sonore reste modéré. L'ensemble s'intègre sans difficulté dans un intérieur moderne, sans avoir besoin de déplacer les meubles ou de changer d'habitudes.
Un tarif attractif pour un usage quotidien
Amazon propose le Roborock Qrevo Edge S5 à 549,99 € Amazon. Ce robot reste compact et trouve aisément sa place dans un appartement ou une maison familiale. Son entretien limité et la gestion automatique de la serpillière simplifient le quotidien, même pour un ménage actif. L'appareil se positionne comme un choix pratique pour garder des sols propres sans effort, au fil des semaines et sans contrainte technique.
Les meilleurs deals services en ligne de janvier
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €