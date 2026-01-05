Les Soldes d’hiver restent l’un des moments les plus forts de l’année pour dénicher de vraies réductions, mais encore faut-il savoir où chercher. Si Amazon reste une valeur sûre pour l’électronique grand public, ce n’est pas le seul acteur à surveiller. Cdiscount est souvent très agressif sur les prix des TV, gros électroménagers et PC portables entrée/milieu de gamme. Fnac-Darty s’illustre davantage sur les produits premium (Apple, audio haut de gamme, gaming) avec la possibilité du retrait en magasin.

Du côté des acteurs internationaux, AliExpress et Rakuten tirent leur épingle du jeu sur les smartphones, gadgets connectés et accessoires, souvent à des prix imbattables, mais avec des délais de livraison plus longs et parfois une garantie différente. Enfin, Boulanger se place en outsider solide sur l’électroménager, les aspirateurs balais et robots, avec des offres couplées à des services en magasin.

L’astuce consiste à comparer systématiquement, mais aussi à surveiller les opérations flash et les coupons cachés : certaines remises ne sont pas visibles au premier coup d'œil. En résumé, les meilleures affaires se trouvent chez plusieurs marchands à la fois — mais Amazon reste le plus polyvalent pour la livraison rapide et le choix.