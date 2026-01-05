Les premiers jours de 2026 démarrent très fort chez Amazon : baisses de prix sur les smartphones, TV, objets connectés et petit électroménager… Si vous attendiez le bon moment pour vous équiper sans exploser votre budget, c’est maintenant. Voici notre sélection de bons plans les plus intéressants du moment.
Entre fin de stock après Noël et préparation active des Soldes d’hiver, Amazon multiplie les remises sur des produits très recherchés : iPhone, casques audio, tablettes, TV Mini LED ou encore aspirateurs robots. Nous avons parcouru les offres du moment pour ne garder que celles qui présentent un vrai avantage prix et un intérêt concret à l’usage.
Que vous cherchiez un nouveau smartphone pour bien débuter l’année, un appareil pour faciliter le quotidien à la maison, ou simplement une bonne affaire tech pour vous faire plaisir, cette sélection vous fera gagner du temps… et de l’argent.
Les 10 ventes flash à saisir chez Amazon :
- Apple AirTag à 29,99 € au lieu de 39 €
- Apple iPhone 16e 128 Go à 619 € au lieu de 719 €
- Google Pixel 9a 128 Go à 399 € au lieu de 549 €
- Samsung Galaxy Tab A11 8.7" WiFi 64 Go à 148,19 € au lieu de 179,90 €
- Ecouteurs sans fil CMF by Nothing Buds Pro 2 à 42,95 € au lieu de 64,95 €
- Casque VR Meta Quest 3 512 Go à 499,99 € au lieu de 549,99 €
- Casque sans fil Soundcore by Anker Q30 à 61,59 € au lieu de 79,99 €
- TV Mini LED XIAOMI S Mini 65 pouces 2025 à 599 € au lieu de 799 €
- Aspirateur Roborock Q10 S5+ à 249,99 € au lieu de 289,99 €
- Moulinex Easy Fry POP 5L à 59,99 € au lieu de 99,99 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Soldes d'hiver 2026 : où trouver les meilleures bonnes affaires ?
Les Soldes d’hiver restent l’un des moments les plus forts de l’année pour dénicher de vraies réductions, mais encore faut-il savoir où chercher. Si Amazon reste une valeur sûre pour l’électronique grand public, ce n’est pas le seul acteur à surveiller. Cdiscount est souvent très agressif sur les prix des TV, gros électroménagers et PC portables entrée/milieu de gamme. Fnac-Darty s’illustre davantage sur les produits premium (Apple, audio haut de gamme, gaming) avec la possibilité du retrait en magasin.
Du côté des acteurs internationaux, AliExpress et Rakuten tirent leur épingle du jeu sur les smartphones, gadgets connectés et accessoires, souvent à des prix imbattables, mais avec des délais de livraison plus longs et parfois une garantie différente. Enfin, Boulanger se place en outsider solide sur l’électroménager, les aspirateurs balais et robots, avec des offres couplées à des services en magasin.
L’astuce consiste à comparer systématiquement, mais aussi à surveiller les opérations flash et les coupons cachés : certaines remises ne sont pas visibles au premier coup d'œil. En résumé, les meilleures affaires se trouvent chez plusieurs marchands à la fois — mais Amazon reste le plus polyvalent pour la livraison rapide et le choix.
Smartphone, PC portable, petit électroménager, informatique et services en ligne : que surveiller pour les Soldes d'hiver ?
Chaque période de Soldes a ses stars, et l’édition d’hiver 2026 ne fera pas exception. Côté smartphones, l’arrivée des nouveaux modèles en fin d’année tire les prix vers le bas sur les générations précédentes. Attendez-vous à de belles baisses sur les iPhone 15/16, Google Pixel récents et gammes Samsung A et S. Les marques chinoises comme Xiaomi, Honor ou Poco devraient également proposer des tarifs très agressifs.
Les PC portables figurent parmi les produits les plus demandés : machines bureautiques pour les étudiants, ultrabooks pour les pros ou PC gamer avec RTX pour le jeu. Les processeurs Intel 13e/14e gen et Ryzen 7000/8000 seront souvent remisés, tout comme les configurations équipées de RTX série 40. De nombreux vendeurs proposeront également des bundles avec sacoche, souris ou abonnement logiciel.
Le petit électroménager et la maison connectée resteront incontournables : aspirateurs balais Dyson, robots laveurs, friteuses sans huile, cafetières automatiques ou purificateurs d’air. Ce sont des catégories où les réductions sont souvent vraiment significatives, parfois plus qu’en high-tech classique.
Sur la partie informatique, surveillez particulièrement :
- SSD NVMe et SSD externes
- barrettes de RAM DDR4 / DDR5
- écrans PC QHD ou 165–240 Hz
- cartes graphiques Nvidia et AMD
- périphériques gaming (claviers, casques, souris)
Les Soldes sont aussi un excellent moment pour investir dans des services en ligne. Les VPN, antivirus, suites bureautiques, stockage cloud et même forfaits mobiles voient leurs prix réduits pendant quelques jours seulement. Ce sont souvent des remises réelles et cumulables, notamment pour les abonnements longue durée.
Enfin, la grande tendance 2026 : la réalité virtuelle et mixte et les objets connectés santé. Les casques VR, rings connectés, montres et traqueurs d’activité bénéficient déjà de premières promotions, portées par le succès des Meta Quest, Galaxy Ring et autres alternatives.