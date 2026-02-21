Avec son moteur numérique V8 à 110 000 tr/min, la technologie Radial Root Cyclone (15 cyclones) et la brosse Motorbar anti-enchevêtrement, il excelle sur tapis, parquets et poils d’animaux. Polyvalent, il passe aspirateur balai ou à main pour meubles et matelas, idéal pour foyers de 60-90 m² avec enfants ou chats. Dans nos comparatifs Clubic, le V8 se distingue par son maintien d’aspiration constante, même chargé