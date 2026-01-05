L'ordinateur compact s'intègre facilement sur un bureau ou derrière un écran. Il gère sans difficulté la bureautique, la navigation web ou la lecture de vidéos 4K. Sa connectique variée, avec USB4 et HDMI 2.1, accepte plusieurs écrans et permet de connecter des accessoires récents sans contrainte. On peut l'utiliser pour faire tourner des jeux légers, suivre des formations en ligne ou travailler sur des projets créatifs à domicile. Certains diront qu'il apporte une vraie souplesse dans l'organisation d'un espace de travail, surtout quand la place manque chez soi.

Le refroidissement silencieux limite les nuisances, même en usage prolongé. Si besoin, la mémoire peut évoluer selon les besoins de chacun, ce qui prolonge vraiment la durée d'utilisation dans le temps.