Le MacBook Air M4 redéfinit les standards du portable : la puce M4 associe 4 cœurs hautes performances à 6 cœurs efficients, eux-mêmes soutenus par une puce graphique jusqu’à 10 cœurs selon configuration et un moteur Neural de 16 cœurs, pour réellement booster les traitements IA et multitâches

Couplée à 16 Go de mémoire, la plateforme gère sans sourciller plusieurs apps gourmandes, sans ralentissement, tout en restant réactive. L’écran Liquid Retina 13,6″, lumineux et précis, est parfait pour la bureautique, la retouche photo et les vidéos. Enfin, la caméra 12 MP avec Center Stage (suivi automatique), fait de ce Mac Air un partenaire fiable pour les visioconférences quotidiennes.