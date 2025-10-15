La Switch 2 avec Mario Kart World atteint 469 € au lieu de 499,99€ chez Amazon, soit une baisse de 8 %, au prix le plus bas jamais vu. Ce modèle compact propose un écran tactile de 7,9 pouces, un grand espace de stockage et une compatibilité avec les jeux de la génération précédente.

Le design moderne s'adapte à une utilisation nomade ou à la maison. Les ports USB-C et HDMI 2.1 facilitent la connexion à d'autres appareils ou à un téléviseur. La prise en main reste simple, même pour les longues parties. Certains diront que Nintendo répond ici à la demande d'une console polyvalente et accessible.