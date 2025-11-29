Les promotions restent nombreuses ce samedi sur Amazon, avec plusieurs accessoires du quotidien encore proposés à des prix attractifs. La batterie externe INIU 10 000 mAh figure parmi les bonnes affaires du week-end, alors que le Black Friday se poursuit jusqu’à lundi.
Le prix de la batterie externe INIU 10000 mAh tombe à 17,99 € au lieu de 26,99€, soit 33 % de réduction. Cette baisse s'inscrit dans la période du Black Friday. Sur Amazon, ce modèle compact accompagne la recharge rapide d'un smartphone, d'une tablette ou d'écouteurs lors des trajets quotidiens. Elle tient facilement dans un sac ou une poche. Son support de téléphone intégré ajoute un vrai confort d'utilisation pour regarder une vidéo ou passer un appel pendant la recharge.
La batterie externe recharge rapidement un téléphone grâce à sa puissance de 22,5 W. Son format compact se glisse dans un sac sans encombre. La recharge de petits appareils, comme des écouteurs ou une montre connectée, ne pose aucun souci, même en déplacement.
- Recharge jusqu'à 3 fois plus rapide grâce aux technologies PD 3.0 et QC 4+ (0 à 54 % en 25 minutes sur iPhone compatible)
- Capacité de 10 000 mAh pour charger la plupart des téléphones 2 à 3 fois
- Support de téléphone intégré pratique pour regarder des vidéos mains libres pendant la charge
- Compatibilité avec smartphones, écouteurs, montres connectées et autres petits appareils
- Garantie fabricant de 3 ans et assistance technique à vie
- Impossible de charger un ordinateur portable en raison de la puissance limitée à 22,5 W
- Temps de recharge complet de la batterie qui peut dépasser 4 heures selon l'adaptateur utilisé
Une autonomie fiable pour tous les trajets
La batterie externe INIU trouve sa place dans la poche pour une journée de travail ou un week-end loin d'une prise. Elle recharge un smartphone, une tablette ou des accessoires sans perdre de temps, grâce à sa compatibilité avec la charge rapide PD 3.0 et QC 4.0.
Le support de téléphone intégré facilite la consultation d'un plan ou d'une série lors de la recharge, ce qui s'avère pratique dans les transports ou pendant une pause. On apprécie aussi la simplicité d'utilisation : aucun réglage à faire pour recharger de petits appareils, il suffit de brancher et d'attendre. Ce format léger aide à garder l'esprit tranquille, même quand la journée s'étire plus que prévu.
Un format compact pensé pour la mobilité
Amazon vend la INIU 10000 mAh à 17,99 €. Le format reste discret, même dans une petite sacoche, et la puissance s'adapte à différents appareils sans réglage complexe.
L'utilisation quotidienne se fait sans contrainte, pour un prix qui reste accessible. Ce modèle convient à ceux qui cherchent une solution simple pour rester connectés, sans se soucier de la batterie restante sur leurs appareils.
