La batterie externe INIU trouve sa place dans la poche pour une journée de travail ou un week-end loin d'une prise. Elle recharge un smartphone, une tablette ou des accessoires sans perdre de temps, grâce à sa compatibilité avec la charge rapide PD 3.0 et QC 4.0.

Le support de téléphone intégré facilite la consultation d'un plan ou d'une série lors de la recharge, ce qui s'avère pratique dans les transports ou pendant une pause. On apprécie aussi la simplicité d'utilisation : aucun réglage à faire pour recharger de petits appareils, il suffit de brancher et d'attendre. Ce format léger aide à garder l'esprit tranquille, même quand la journée s'étire plus que prévu.