Le soleil commence à se montrer, et c’est le bon moment pour donner un coup de frais à son intérieur, et à son équipement tech. Cette sélection de week-end arrive à point nommé : les ventes flash de printemps Amazon ouvrent officiellement mardi 10 mars, mais plusieurs belles remises sont déjà disponibles dès maintenant.

Aspirateurs robots, balais laveurs connectés, ventilateurs… le ménage de printemps est clairement à l’honneur cette semaine. Mais la sélection va bien au-delà du nettoyage : smartphone, clavier, écran portable, tablette ou encore vidéoprojecteur complètent un tableau plutôt généreux pour un week-end de mars. Certaines offres pourraient évoluer ou disparaître à l’ouverture de l’événement mardi… autant en profiter maintenant si un produit vous a tapé dans l’œil.