Bonne nouvelle, la baisse de prix est surtout pertinente parce que l’éclairage connecté coûte vite cher dès qu’on multiplie les points lumineux. À ce tarif, vous obtenez deux ampoules couleur de 1 100 lumens (équivalent 75 W), de quoi éclairer “vraiment” et pas seulement faire de l’ambiance tamisée.

Le pack devient aussi une option logique pour tester Hue sans acheter d’emblée un pont. Et si vous êtes déjà équipé Philips Hue, c’est une manière relativement économique d’étendre une pièce ou de compléter une scène.