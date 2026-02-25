Lenovo a toujours su trouver le juste équilibre entre une fiche technique solide et un tarif maîtrisé, une philosophie bien incarnée par cet IdeaPad Slim 5 15ARP10. Ce PC portable de 15,1" s’impose comme un outil polyvalent, habilement conçu pour les utilisateurs qui enchaînent les tableaux complexes le jour et visionnent des séries en haute définition le soir.

Habituellement vendu au-dessus de la barre des mille euros, ce modèle gagne nettement en attractivité grâce à une forte promotion appliquée par le géant du e-commerce. Vous avez aujourd’hui la possibilité de saisir le Lenovo IdeaPad Slim 5 à 699,99€ au lieu de 1 099€ chez Amazon, une opportunité particulièrement intéressante pour vous équiper d’une telle configuration.