Inconnue des grands circuits européens il y a encore deux ans, la marque Dghrti tente de s’imposer sur le segment ultraconcurrentiel des tablettes à moins de 150 €. Son modèle TAB50 bénéficie actuellement d’une réduction de 68 % sur Amazon, ramenant le tarif à 109,99 €, une promotion à regarder avec un œil critique, le prix d’origine affiché de 339,99 € semblant nettement surestimé pour un appareil de cette catégorie.

Reste que le prix promotionnel, lui, colle parfaitement avec le positionnement réel du produit. Si vous cherchez une ardoise numérique polyvalente pour la maison, les transports ou un usage éducatif sans y laisser une fortune, découvrez le TAB50 de Dghrti directement sur la page Amazon.