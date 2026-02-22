Le marché des tablettes entrée de gamme déborde d’offres alléchantes, mais toutes ne résistent pas à l’analyse. La Dghrti TAB50 affiche une fiche technique ambitieuse pour son prix, 256 Go UFS 2.2, Android 14, GPS et mérite qu’on y regarde de plus près avant de trancher.
Inconnue des grands circuits européens il y a encore deux ans, la marque Dghrti tente de s’imposer sur le segment ultraconcurrentiel des tablettes à moins de 150 €. Son modèle TAB50 bénéficie actuellement d’une réduction de 68 % sur Amazon, ramenant le tarif à 109,99 €, une promotion à regarder avec un œil critique, le prix d’origine affiché de 339,99 € semblant nettement surestimé pour un appareil de cette catégorie.
Reste que le prix promotionnel, lui, colle parfaitement avec le positionnement réel du produit. Si vous cherchez une ardoise numérique polyvalente pour la maison, les transports ou un usage éducatif sans y laisser une fortune, découvrez le TAB50 de Dghrti directement sur la page Amazon.
109,99€ pour une tablette 11" : l’offre tient-elle la distance ?
Derrière la réduction spectaculaire, le Dghrti TAB50 embarque un chipset Unisoc T606 cadencé à 2,0 GHz, une puce entrée de gamme présente sur de nombreuses tablettes à prix serré du marché. Ce qui distingue réellement cette offre, c’est la certification Widevine L1 : elle autorise le streaming Netflix, Prime Video et Disney+ en qualité HD, une fonctionnalité souvent absente sur les modèles les moins chers.
La certification GMS (Google Mobile Services) est également au rendez-vous, garantissant un accès complet au Play Store et aux services Google sans friction. Pour un usage multimédia familial ou étudiant, l’équation fonctionnalités / prix est défendable.
Ce que le TAB50 sait vraiment faire au quotidien
L’écran de 11 pouces affiche une résolution de 1 280 x 800 pixels, du HD, et non du Full HD, contrairement à certaines formulations marketing ambiguës qui évoquent un affichage “FHD”. C’est suffisant pour regarder des séries confortablement ou naviguer sur le Web, mais les textes fins et les images seront perceptiblement moins nets que sur une dalle 1920x1080. La batterie de 8 000 mAh promet jusqu’à 10 heures d’usage continu, un chiffre raisonnable pour cette catégorie.
La présence du GPS et du Bluetooth 5.0 ouvre des usages concrets au-delà du simple salon : navigation, streaming audio sans fil ou accompagnement en déplacement, deux points qui différencient cette ardoise des modèles encore plus dépouillés. Comme le rappelle la rédaction dans son comparatif des meilleures tablettes de 2026, l’absence de connectivité 4G/5G reste le principal frein à une mobilité totale sur les tablettes Wi-Fi de cette gamme.
✅ Les points forts
- Widevine L1 certifié : Netflix, Prime Video et Disney+ en qualité HD, sans compromis
- 256 Go de stockage UFS 2.2 : capacité généreuse et plus rapide que les solutions eMMC, extensible jusqu’à 1 To via microSD
- Android 14 + certification GMS : écosystème Google complet, options de confidentialité avancées
- GPS intégré : un vrai plus pour la navigation ou les usages terrain, rare à ce prix
- Design métal fin (7 mm d’épaisseur, 517 g) : finition soignée pour la gamme, légère et portable
- Batterie 8 000 mAh : autonomie d’une journée en usage classique streaming / navigation
❌ Les limites
- Résolution HD seulement (1 280 x 800 px) : moins nette qu’une dalle Full HD, perceptible sur les textes fins
- Unisoc T606 entrée de gamme : suffisant pour le multimédia léger, mais en limite sur les jeux exigeants
- Pas de 4G/5G : tablette Wi-Fi uniquement, ce qui restreint la mobilité en dehors d’une connexion disponible
- Marque peu établie en Europe : service après-vente et durée du suivi logiciel difficiles à évaluer
✅ Verdict de la rédaction
Le Dghrti TAB50 à 109,99 € s’adresse réellement à ceux qui cherchent une tablette familiale ou étudiante sobre, capable de gérer le streaming HD, la navigation web, la messagerie et la bureautique légère sans accroc notable. Sa certification Widevine L1, son stockage généreux en UFS 2.2 et son GPS en font une option honnête dans cette fourchette de prix !
Si vous avez besoin d’une tablette connectée partout en 4G, d’un écran Full HD, ou d’une puissance suffisante pour les jeux et applications créatives, passez votre chemin : la TAB50 n’est pas fait pour vous. Mais, pour une tablette secondaire à la maison ou un premier achat pour un enfant ou un senior, elle remplit son contrat sans fausse promesse, et c’est déjà beaucoup à ce prix.
