Le traqueur Bluetooth n’est plus un accessoire de niche : clés, bagages, portefeuille, sac à dos, voire animal de compagnie… les objets à ne plus jamais perdre se multiplient, et les solutions pour les retrouver aussi. Xiaomi fait son entrée sur ce créneau avec le Smart Tag, une balise positionnée à environ 12,50€ l’unité en achetant le lot de 4, contre plus de 30€ pour un AirTag Apple vendu seul.

La vraie surprise ? Ce petit accessoire fonctionne aussi bien avec l’écosystème Apple (Find My / Localiser) qu’avec celui de Google (Find Hub), là où la plupart de ses concurrents restent enfermés dans un seul camp. Retrouvez le lot de 4 directement sur Amazon au tarif promotionnel.