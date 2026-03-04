Le marché des traqueurs vient d’être secoué par une entrée fracassante : Xiaomi propose son Smart Tag en lot de 4 pour moins de 50€, avec une compatibilité aussi bien iPhone qu’Android. Avant de renouveler votre pack d’AirTags ou de vous tourner vers une solution Android dédiée, voici pourquoi ce pack mérite qu’on s’y attarde sérieusement.
Le traqueur Bluetooth n’est plus un accessoire de niche : clés, bagages, portefeuille, sac à dos, voire animal de compagnie… les objets à ne plus jamais perdre se multiplient, et les solutions pour les retrouver aussi. Xiaomi fait son entrée sur ce créneau avec le Smart Tag, une balise positionnée à environ 12,50€ l’unité en achetant le lot de 4, contre plus de 30€ pour un AirTag Apple vendu seul.
La vraie surprise ? Ce petit accessoire fonctionne aussi bien avec l’écosystème Apple (Find My / Localiser) qu’avec celui de Google (Find Hub), là où la plupart de ses concurrents restent enfermés dans un seul camp. Retrouvez le lot de 4 directement sur Amazon au tarif promotionnel.
Une double compatibilité qui change tout
Rares sont les traqueurs Bluetooth capables de s’intégrer simultanément aux réseaux de localisation d’Apple et de Google. Concrètement, cela signifie que le Xiaomi Smart Tag peut être repéré par n’importe quel iPhone ou appareil Android à proximité, et transmettre anonymement sa position à son propriétaire via l’application correspondante.
C’est un avantage décisif pour les foyers mixtes iPhone/Android, les voyageurs ou tout simplement ceux qui ne souhaitent pas rester captifs d’un seul écosystème. Selon l’analyse Clubic lors du lancement, cette polyvalence constitue le principal argument face à l’AirTag 2 d’Apple.
Un design pratique et une autonomie rassurante
Sur le papier, le Xiaomi Smart Tag coche toutes les cases de la catégorie. À seulement 10 g, il se glisse partout, et contrairement à l’AirTag qui nécessite un étui vendu séparément pour être accroché, il intègre directement un perçage compatible porte-clés ou boucle de valise.
Sa certification IP67 lui assure une résistance sérieuse à l’eau et à la poussière, et la pile CR2032 (standard, remplaçable facilement) promet jusqu’à 390 jours d’autonomie, soit un peu plus d’un an.
L’application alerte le propriétaire dès que la pile faiblit, ce qui évite la mauvaise surprise de retrouver un tag silencieux au fond d’un bagage. Les données de localisation sont chiffrées lors de la transmission, et une alerte anti-suivi prévient automatiquement si un tag inconnu suit l’utilisateur.
Face à l’AirTag, une concession technique à connaître
Le Xiaomi Smart Tag s’appuie sur le Bluetooth 5.4, une version récente du standard qui lui confère une bonne portée et une mise à jour fréquente de la position. Mais l’absence de technologie Ultra Wideband (UWB) est une concession réelle : là où l’AirTag 2 guide son propriétaire à quelques centimètres près via une flèche directionnelle sur iPhone, le Xiaomi Smart Tag s’arrête à une localisation par zone, sans guidage de précision. Pour retrouver des clés glissées entre deux coussins ou un portefeuille au fond d’un tiroir, cette limite peut se ressentir au quotidien.
Ce qu’il faut vraiment peser avant d’acheter
Le rapport prix/praticité est ici son principal atout, mais il convient d’en mesurer les contours avant de commander.
✅ Les points forts
- Double compatibilité Apple Find My et Google Find Hub, une rareté à ce prix
- Environ 12,50 € l’unité en lot de 4, deux à trois fois moins cher qu’un AirTag
- Trou porte-clés intégré, pas besoin d’accessoire supplémentaire
- Certification IP67, résistance eau et poussière assurée
- Autonomie jusqu’à 390 jours avec pile CR2032 standard remplaçable
- Alerte anti-suivi pour la protection de la vie privée
- Poids ultra-léger de 10 g, discret dans un portefeuille ou un sac
❌ Les points faibles
- Pas d’UWB : localisation de précision impossible, contrairement à l’AirTag 2
- Efficacité dépendante de la densité du réseau Bluetooth environnant (fonctionne moins bien en zone peu peuplée)
- Produit très récent : retours terrain encore limités sur la durée
- La compatibilité Find My est soumise à l’approbation d’Apple, qui peut évoluer
✅ Verdict de la rédaction :
À 49,99 € pour quatre balises, le Xiaomi Smart Tag propose une valeur que peu de concurrents peuvent égaler sur ce créneau en mars 2026. Il s’adresse en priorité aux utilisateurs qui veulent équiper plusieurs objets du quotidien sans flamber, aux foyers où cohabitent iPhone et Android, ou encore aux voyageurs qui souhaitent sécuriser bagages et accessoires à moindre coût.
Si vous êtes utilisateur exclusif d’iPhone et que la précision de localisation est une priorité absolue, l’AirTag 2 reste supérieur techniquement grâce à l’UWB. Mais, pour une utilisation courante, dans un contexte urbain avec suffisamment d’appareils autour, ce pack à 12,50€ l’unité est difficile à ignorer : l’argument du prix fait rarement autant sens que ici.
