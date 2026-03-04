S’équiper d’un appareil capable d’aspirer et de laver en totale autonomie devient financièrement beaucoup plus abordable grâce à cette offre singulière. Le Lefant M3 Max se positionne comme un modèle particulièrement complet sur le papier, intégrant une station d’autonettoyage avancée qui gère à la fois la vidange du bac à poussière, le lavage à l’eau chaude et le séchage des serpillières.

Ce dispositif s’adresse particulièrement aux personnes disposant de vastes surfaces ou vivant avec des animaux de compagnie, cherchant à limiter au maximum les interventions manuelles fastidieuses. Si vous souhaitez franchir le pas pour déléguer cette corvée, vous pouvez découvrir le Lefant M3 Max à 339,99€ au lieu de 1299,99€ chez Amazon.